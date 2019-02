Polonaise in de carnaval skylounge na winst FC Twente

"Als hoogheid van de Soaltkloet'ns in Boekelo heb ik het initiatief genomen om hier vanavond samen te komen en ja, wanneer onze regionale trots dan ook nog wint dan kan het feestje niet meer stuk", aldus een stralende Prins Gait.

Carnaval in de Grolsch Veste (Foto: Carolien Abbink)

Spontaan idee

"Het was een spontaan idee omdat ik voorstander ben van samenwerken en samenleven in de regio, ik ben fan van FC Twente én van carnaval. Dat alles heb ik met elkaar in contact gebracht vanavond. Zelf beschik ik over een skybox dus een en ander was makkelijk te regelen".

Als de kippen bij

"Toen ik hoorde van het initiatief en een uitnodiging mocht ontvangen, hoefde ik niet lang na te denken. Gerrit van den Oever (Prins Gait) ken ik al heel lang en dat we dit carnavalsseizoen allebei prins mogen zijn, is mooi", aldus Prins Alex (Vreriks) van de Gaffeloaskes uit Losser.

Voor herhaling vatbaar

"De opkomst is fantastisch, de Othmarridders, de Windbuul'n, EKV, de Oelewappers, de Gaffeloaskes en natuurlijk de Soaltkloet'ns, ze zijn er allemaal. En de sfeer is meer dan goed. Ja, de mensen in het stadion zullen wel gedacht hebben, wat zitten daar toch veel carnavalisten bij elkaar. Een prachtig gezicht al de steken in de Grolsch Veste. Een geslaagd initiatief, meer dan en voor herhaling vatbaar", aldus Prins Gait.

