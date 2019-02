Hoofdklasse: Staphorst pakt koppositie, gelijkspel Excelsior, DETO verrast Berkum

Tijdens de inhaalronde in de hoofdklasse B heeft Staphorst de koppositie gepakt. Excelsior'31 was bij een zege de koploper geweest, maar speelde gelijk bij AZSV. DETO verraste Berkum.

Staphorst pakt koppositie

Staphorst is dus de nieuwe lijstaanvoerder. Martin van 't Ende was al vroeg bij een treffer, maar zijn vrije trap eindigde op de lat. Na twintig minuten was het wel raak voor de thuisploeg. Ferdi ter Avest maakte de 1-0. Daar bleef het bij in de eerste helft. Het begin van de tweede helft was voor Sparta Nijkerk, maar de gelijkmaker kwam er niet. Aan de andere kant raakte Martijn Brakke de paal. Tien minuten voor het einde kwam Sparta op gelijke hoogte door Janic Makizodila. Direct na de aftrap was er echter al de 2-1 door topscorer Martijn Brakke. Kort voor het einde maakte invaller Mike Reuvers de 3-1 en was het beslist.

Excelsior'31 speelt gelijk bij AZSV

Excelsior had de koppositie kunnen pakken bij winst op AZSV, maar dat lukte niet. Het duurde even voor het duel op gang kwam. In het laatste kwartier van de eerste helft waren er wat kansjes, maar gescoord werd er niet in de eerste helft. Kort na rust was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Robbin Thuss was de doelpuntenmaker. Twintig minuten later stond Excelsior weer naast AZSV door een rake kopbal van Amanuel Isa. Ondanks kansen in de slotfase bleef het daarbij en dus grijpt de Rijssense ploeg naast de koppositie.

DETO verrast Berkum

DETO deed goede zaken door te winnen van Berkum. Voor rust kregen beide ploegen enkele goede kansen om de score te openen, maar in de eerste helft viel de treffer niet. Direct na rust was het wel raak. Kevin Aman maakte de 1-0 op fraaie wijze. Daarna was het Berkum dat op zoek ging naar de gelijkmaker. Het kreeg daar ook enkele goede kansen op, maar scoren deed de ploeg niet.

