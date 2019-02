HHC Hardenberg stunt op De Boshoek en wint overtuigend van koploper AFC

Een stunt in optima forma voor de voetballers van HHC Hardenberg. In de Tweede Divisie bezorgde de ploeg van trainer Gert Jan Karsten koploper AFC haar vierde nederlaag van het seizoen: 4-2.

Op De Boshoek hielden beide ploegen elkaar in het eerste bedrijf in evenwicht. HHC kreeg kansen via onder meer Joël Amakodo, maar AFC-doelman Patrick Zonneveld hield zijn doel vakkundig schoon. Vrijwel direct na de rust kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Jurjan Mannes verschalkte Zonneveld en opende de score: 1-0. Even later kwam HHC zelfs op 2-0 nadat Dérian Reinders in twee instanties doel trof.

De Amsterdamse lijstaanvoerder was vastberaden geen punten te morsen in Overijssel en maakte een kwartier voor het einde de aansluitingstreffer via Matthijs Jesse. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal kwam AFC ook nog op gelijke hoogte, toen Yordi Teijsse de 2-2 tegen de touwen schoot. AFC rook de winst, wisselde aanvallend, maar vergat haar defensieve taken. HHC profiteerde hier optimaal en liep in de slotfase via Rick Hemmink en debutant Rutger Etten uit naar een 4-2 zege.

HHC Hardenberg - AFC 4-2

1-0 Mannes (49)

2-0 Reinders (61)

2-1 Jesse (75)

2-2 Y. Teijsse (79)

3-2 Hemmink (83)

4-2 Etten

