Vermeltfoort: ''Ze hebben mij bij de ploeg gehaald om te sprinten en te winnen''

"Het was niet zo'n heel zware koers. Er stond weinig wind, dan weet je dat het niet heel erg afzien wordt. Maar toch, zo'n sprintje doet altijd wel even zeer", vertelt Vermeltfoort na afloop. Het werd dus geen loodzware middag. "Na Kampen wordt het nog wel 'uit elkaar gereden' en was het nog even echt koers, maar daarna kwam alles weer terug. Er stond te veel tegenwind, maar we hebben weer een leuke sportmiddag gehad."



"Sprinten en winnen"

Aanvankelijk leek het erop dat Beau Duvigneau de overwinning zou grijpen, maar hij werd vlak voor het einde teruggepakt. "Ik had niet het idee dat we nog terug gingen komen. Maar in de kopgroep sloeg de onenigheid toe, als het peloton dan op hol slaat kun je nog veel terrein goedmaken", aldus Vermeltfoort, die blij is met zijn sprintzege. "Ze hebben mij bij de ploeg gehaald om te sprinten en te winnen. Als het een massasprint zou worden, zou-ie voor mij zijn. Het kan een mooi seizoen worden", besluit hij.