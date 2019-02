Staphorst-middenvelder Mark Veldmate zet punt achter voetballoopbaan

Vooral het vertrek van oud-prof Veldmate, die het voetbal niet meer kan combineren met zijn maatschappelijke carrière als tennisleraar, is een aderlating voor Staphorst. De 34-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2017 over van HHC Hardenberg en is een dragende kracht in het elftal van scheidend trainer Dennis van Toor .

Nooi vervolgt zijn voetballoopbaan in Groningen, al is het nog niet bekend bij welke club. Van Dijk, die vorig seizoen door de blessure van René Oosterhof nog meermaals onder de lat stond bij Staphorst, stopt als keeper bij de club en gaat zich de komende tijd beraden over zijn toekomst.