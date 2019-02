Degradatiekandidaat De Graafschap vernedert erbarmelijk PEC Zwolle

Na een bloedeloze openingsfase zorgden PEC Zwolle en De Graafschap pas halverwege de eerste helft voor het eerste vleugje opwinding. Vito van Crooij stuurde zijn ploeggenoot Pelle Clement de zestien in, maar de middenvelder jaagde de bal wild over het doel van De Graafschap-doelman Hidde Jurjus. Ook de van een schorsing teruggekeerde Mike van Duinen wist de ban niet te breken. Leeroy Owusu voorkwam met een uiterste krachtinspanning dat Van Duinen, die de Doetinchemse defensie te vlug af was, de score opende.



Lam in eigen doel

PEC Zwolle oogde flets zonder de geschorste spelmaker Younes Namli en liet de bezoekers langzaamaan terug in de wedstrijd komen. En zoals zo vaak in het voetbal: als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat wel. De eeuwenoude voetbalspreuk ging echter niet volledig op, want het was Thomas Lam die zijn eigen doelman Mickey van der Hart verschalkte na een voorzet van Youssef El Jebli: 0-1.



Ongrijpbare Benschop

In het begin van het tweede bedrijf nam PEC Zwolle de regie weer in handen, maar was het De Graafschap dat de beste kansen kreeg. De Superboeren, die in eerste instantie moeite hadden deze te verzilveren, kwamen zelfs op 0-2 in Zwolle. Charlison Benschop vormde de gehele avond een ware plaag voor Lam en ontsnapte ook nu aan diens aandacht. De ijzersterke spits werd vervolgens keurig op maat bediend door Azor Matusiwa en liet Van der Hart kansloos: 0-2.



Vernedering

Hierna kreeg de ploeg van trainer Jaap Stam twee dotten van kansen op de aansluitingstreffer, maar Kingsley Ehizibue en Zian Flemming verzuimden de 1-2 op het scorebord te zetten. Een kwartier voor het einde moest De Graafschap zelfs nog verder met tien man, toen invaller Fabian Serrarens met rood van het veld werd gestuurd na een klap in het gezicht van Lam. PEC Zwolle ging volle bak naar voren, maar kreeg direct de deksel op de neus. De Graafschap kwam er razendsnel uit via Jurjus en El Jebli, waarna Delano Burgzorg oog in oog met Van der Hart niet faalde en de Zwolse vernedering compleet maakte: 0-3.

PEC Zwolle - De Graafschap 0-3

0-1 e.d. Lam (36)

0-2 Benschop (64)

0-3 Burgzorg (80)

Arbiter: Martens

Geel: Van Polen; Straalman

Rood: Serrarens (78)



PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Van Polen, Lam, Paal; Clement, Flemming, Bouy (Leemans/71); Van Crooij (Elbers/72), Thy, Van Duinen.

De Graafschap: Jurjus; Owusu, Straalman, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Matusiwa, El Jebli; Narsingh (Van Mieghem/75), Benschop (Serrarens/72), Burgzorg (S Nieuwpoort/90+1).

