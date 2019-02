Van Polen na afstraffing: ''We liepen te voetballen als kippen zonder kop''

Bram van Polen begrijpt helemaal niets van de afstraffing waarop PEC Zwolle in eigen huis getrakteerd werd door De Graafschap (0-3). Voor de Doetinchemmers was het pas de eerste driepunter die de ploeg dit seizoen buitenshuis haalde.

"Dit zag ik totaal niet aankomen", zegt Van Polen na afloop. "We hebben dit seizoen al twee keer van De Graafschap gewonnen, maar dat zat er vandaag geen moment in voor mijn gevoel. We liepen op een gegeven moment te voetballen als kippen zonder kop. Dat kan en dat mag echt totaal niet."



Kopzorgen

Of de aanvoerder van PEC Zwolle een verklaring heeft voor het zwakke spel? "Het was gewoon niet goed genoeg. We waren naïef. Er zit veel meer in bij ons, in balbezit was het verder beneden peil. Dan krijg je dit. De Graafschap was vandaag in bijna alle facetten beter dan wij vandaag. Ik zou willen dat ik een verklaring had", aldus Van Polen, die beseft dat 'de streep' weer dichterbij komt. "Ik maak me wel degelijk zorgen, ik denk dat iedereen dat moet doen."