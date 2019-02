Go Ahead Eagles ongenadig hard onderuit op bezoek bij Sparta Rotterdam

Zonder echt diep te gaan had Sparta in het eerste bedrijf geen kind aan Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg zat geen moment in de wedstrijd en keek al binnen zes minuten tegen een achterstand aan nadat Halil Dervisoglu oog in oog met Hobie Verhulst niet faalde: 1-0. Pieter Langedijk had Go Ahead Eagles vrijwel direct weer op gelijke hoogte kunnen schieten, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Dirk Abels. Sparta trapte het gaspedaal andermaal in en liep via Auassar en Rayhi nog voor de rust uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong.



Sparta dendert door

In de tweede helft verging het Go Ahead Eagles allesbehalve beter. Sparta ging op dezelfde voet verder en kwam amper uit de kleedkamers op 4-0 na een doelpunt van Abdou Harroui. Hier lieten de Kasteelheren het niet bij liggen, want even later werd het ook nog 5-0. Dervisoglu was Gino Bosz te snel af en prikte de vijfde Rotterdamse treffer achter Verhulst.



Van der Venne redt de eer

De mooiste goal kwam echter op naam van Richard van der Venne. Na een heerlijke combinatie verschalkte hij Roy Kortsmit middels een droge knal, waarmee de Overijsselse eer werd gered. Het slotakkoord was echter voor Dervisoglu, die met zijn derde doelpunt van de middag de eindstand tien minuten voor tijd op 6-1 bepaalde. Go Ahead Eagles stond toen al met tien man op het veld. Jeff Stans kon niet verder wegens een blessure, maar Stegeman was al door zijn wissels heen.



FC Twente in een zetel naar titel

Door de forse nederlaag zakt Go Ahead Eagles van de derde naar de vierde plek op de ranglijst, met maar liefst twaalf punten achterstand op koploper FC Twente. FC Den Bosch en Sparta hebben allebei een punt meer verzameld dan Go Ahead Eagles, maar ook voor hen is het gat met de trotse Tukkers angstaanjagend groot.

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles 6-1

1-0 Dervisoglu (6)

2-0 Auassar (26)

3-0 Rayhi (43)

4-0 Harroui (48)

5-0 Dervisoglu (59)

5-1 Van der Venne (61)

6-1 Dervisoglu (80)



Arbiter: S. Mulder

Geel: Lelieveld, Werkhoven

Sparta Rotterdam: Kortsmit; Dabo, Abels, Auassar, Faye; Harroui, D. Duarte (Duplan/88), L. Duarte (Breinburg/81); Rayhi, Veldwijk (Drenthe/78), Dervisoglu.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz (Groenbast/62), Veldmate (Bliek/35), Baas; Stans, Bakx (Werkhoven/46), Van der Venne; Navratil, Van Moorsel, Langedijk.