Quick'20 wint Overijsselse derby bij HSC'21 na 2-0 achterstand

Quick'20 heeft vanmiddag een knappe overwinning geboekt in de Overijsselse derby bij HSC'21. In Haaksbergen kwam de thuisploeg met 2-0 voor, maar eindigde het duel, mede door een gemiste strafschop van HSC in blessuretijd, in 2-4.

Al na tien minuten was het raak voor de thuisploeg. Diego van der Weide zette HSC met zijn vierde treffer van het seizoen op voorsprong. De thuisploeg bleef de betere in de eerste helft. Quick kwam er slechts af en toe uit. Het kreeg via Jasper-Ewout van Breemen-Schneider nog wel een kans, maar scoorde niet. HSC kreeg ook een mogelijkheid op de tweede, maar ook die kwam er niet in de eerste helft.

Direct na rust was het wel raak en de treffer was opnieuw voor de thuisploeg. Witbreuk kopte zijn twaalfde van het seizoen binnen. Een paar minuten later zorgde Melvin Degenaar echter alweer voor de aansluiting namens Quick. Een kwartier voor het einde werd het gelijk. Jan Willem Kamp maakte de 2-2 met het hoofd uit een hoekschop. Acht minuten voor het einde bezorgde Jip Kemna met een benutte strafschop de voorsprong: 2-3. In blessuretijd leek het alsnog gelijk te worden, maar Chiel ter Braak stopte een strafschop van Van der Weide. Aan de andere kant werd het zelfs nog 2-4 door een eigen doelpunt van Maikel Boelema.

Door de overwinning zijn de Oldenzalers niet langer de drager van de rode lantaarn in de 3e divisie. Quick klimt over HBS heen en staat nu voorlaatste.

