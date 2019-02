Praat mee: Wanneer je koophuis dreigt te verzakken is dat je eigen verantwoordelijkheid

Kan je niet stemmen? Klik hier.

Minstens 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken, meldt de NOS. Door de droge zomer van vorig jaar staat het grondwater extreem laag en daardoor hebben veel huizen funderingsproblemen gekregen. Funderingsherstel kan wel tot 100.000 euro kosten. Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek zijn deze 1 miljoen huizen waarvan de problematiek nu bekend is, nog maar het topje van de ijsberg.

Het zou dus kunnen dat heel veel huiseigenaren in de nabije toekomst duizenden euro's moeten uitgeven om hun huis niet te laten verzakken. Vind jij dat hun eigen verantwoordelijkheid, omdat het hun eigendom is? Of vind je dat de overheid of verzekeringsmaatschappijen daarbij moeten helpen?

