Stegeman houdt spelers uit de wind: ''Ik neem de verantwoordelijkheid''

John Stegeman is diep teleurgesteld in de wijze waarop zijn ploeg onderuit ging op bezoek bij Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel diende Go Ahead Eagles als kanonnenvoer en werd het maar liefst 6-1.

"Blijkbaar heb ik de spelers niet dusdanig kunnen inspireren en motiveren om vandaag alles te geven. Soms heb je in de voetballerij last van ongrijpbare zaken. Ik had het gevoel dat we er van tevoren alles aan hadden gedaan. De wedstrijd heeft het tegendeel bewezen en dat neem ik mezelf kwalijk", steekt Stegeman na afloop de hand in eigen boezem.



Teleurgesteld

De oefenmeester heeft geen goed woord over voor de dikke nederlaag. "Ik heb net met de jongens gesproken. Ze moeten zich goed realiseren voor welke club ze voetballen en wat ik daarin van ze verlang. Er kwam geen reactie, maar dat is logisch. Iedereen is heel erg teleurgesteld. Het gaat nu niet zoals voor de winterstop, we moeten hard werken om dat om te draaien. En dat gaan we doen", vervolgt hij.



Verantwoordelijkheid

Stegeman was de enige Go Ahead Eagles-afgevaardigde die de pers na de wedstrijd te woord wilde staan. De reden? "Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze wanprestatie. Klaar", besluit hij kort maar krachtig.