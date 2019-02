Eerste excursie met 'oortjes' over de Ommerschans

Vanmiddag meldde een groep van ongeveer 35 personen zich bij de Veldzichthoeve voor een rondleiding over de voormalige vestingwallen van de Ommerschans. Het is voor de organiserende vereniging de Ommerschans de eerste excursie dat de deelnemers de uitleg van de gids met 'oortjes' kunnen volgen.

Luid en duidelijk

Een nieuw audiocommunicatiesysteem zorgt er voor dat onderweg de gids luid en duidelijk over komt bij de wandelaars. Het maak niet meer uit of je nu naast de gids loopt of een eind er achter. De gids draagt een headset en informeert de wandelaars via de oordopjes. "Eerder kwam het nog wel eens voor dat wandelaars onderweg van het verhaal iets niet meekregen, of je moet eerst wachten tot de groep compleet is. Met dit systeem is dat geen probleem meer. Iedereen kan het verhaal nu goed volgen, waar hij of zij ook gaat of staat", aldus Janssen.

De wandelaars werden tijdens de rondwandeling gewezen op de diverse uitgevoerde werkzaamheden die betrekking hebben over de periode van de schans, zoals de reconstructie van de wal en grachten. Momenteel liggen plannen op tafel die het tijdsbestek moeten aangeven dat de Ommerschans deel uitmaakte van de Koloniën van Weldadigheid.

Nieuw informatiecentrum

De boerderij De Veldzichthoeve, ooit onderdeel van de landbouwkolonies en toen bekend als 'Hoeve 5' gaat het nieuwe informatiecentrum worden van de historische vereniging De Ommerschans. Hier kunnen bezoekers zich aan de hand van informatiepanelen op de hoogte stellen over de geschiedenis van de Ommerschans. De vereniging de Ommerschans organiseert elke maand een rondwandeling door het gebied de Ommerschans. Behalve als verdedigingswerk wordt dan ook veel aandacht besteed aan de Koloniën van Weldadigheid. De Ommerschans was 200 jaar geleden een onvrije kolonie voor 'bedelaars en gestraften'.