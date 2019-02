DKW Vasse winnaar Optocht Albergen

En daar zijn de wagenbouwers uit Vasse heel blij mee want meedoen is leuk maar een ieder hoopt er toch stiekem ook wel op, om met de eerste prijs naar huis te gaan. En dat deed DKW dus met het thema 'Wij goat als de Braandweer'.

Optocht Albergen (Foto: DKW Vasse)

Bij een wedstrijd hoort een winnnaar

"Absoluut, ze willen allemaal met de eer gaan strijken en daarom is het ook erg belangrijk dat er een volledig onafhankelijke jury aanwezig is tijdens onze optocht", aldus Walter Lansink van de Alberger Bökke.

Optocht Albergen (Foto: DKW Vasse)

Prima verlopen

De organiserende carnavalsvereniging uit het Twentse Albergen kijkt tevreden terug. "Je bent toch altijd blij en opgelucht wanneer de optocht goed verlopen is, het is nogal een evenement".

Optocht Albergen (Foto: Esther Rikken)

God is een Alberger Bökke

Dit jaar kwamen er maar liefst 40.000 bezoekers naar de optocht kijken. Ruim 15.000 meer dan in voorgaande jaren. "Ja, in Oldenzaal zeggen ze altijd 'God is een Boeskool' maar vandaag is God toch echt even een Alberger Bökke", grapt de voorzitter van de optochtcommissie van carnavalsvereniging de Alberger Bökke.

Proost

Gelijk heeft hij want de temperatuur in Albergen liep vandaag op tot veertien graden. De zon scheen volop en er was geen wolkje aan de lucht. De stemming bij het publiek en de 3.750 deelnemers, zat er goed in. De 69 startnummers zorgden voor een bonte stoet van ruim twee uur. "Ja, de 49e editie was er één als nooit tevoren, daar drinken we er straks één op, tijdens ons Noaberfeest", aldus Lansink.

Extra feestje

De jubilerende wagenbouwers van Oranjewijk Tubbergen met het thema 'Na 44 jaar is onze Gouden Koets wél klaar', werden vandaag tweede. De Sjikke Bökke uit Albergen met 'Flower Power, Reggea en Rock 'n Roll', werden derde.

Optocht Albergen (Foto: Esther Rikken)