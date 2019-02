Drie snelheidsduivels op de motor raken rijbewijs kwijt

De politie heeft vanmiddag het rijbewijs van drie motorrijders in beslag genomen. Op de Marledijk bij Marle (Olst-Wijhe) scheurden ze meer dan 50 kilometer per uur sneller dan de maximum toegestane snelheid. Ook in Zalk verloren twee bestuurders hun rijbewijs.

De Marledijk bij Marle staat bekend als een bekende klachtenweg. En hoewel het volgens de politie nog niet heel druk was met motorrijders, kostte de controle aan drie van hen het rijbewijs. Terwijl er maximaal 60 kilometer per uur is toegestaan, noteerden de drie respectievelijk 130, 130 en 117 kilometer per uur. Zeven andere motorrijders kregen eveneens een boete, maar mochten het rijbewijs houden.

Zalk

Ook op de Zalkerijk bij Zalk nam de politie twee rijbewijzen in beslag. Bij een maximum snelheid van 60 kilometer per uur betrapte de politie automobilisten met snelheden van 114 en 132 kilometer per uur. De man die de 132 noteerde was een beginnend bestuurder van 19 jaar oud.