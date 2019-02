Tubbergen plaatst rietje tegen wegspoelen van medicijnen in toilet

Het bord dat bij het drinkrietje is geplaatst (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Bij het gemeentehuis in Tubbergen is vanmorgen symbolisch een metershoog drinkrietje geplaatst. Het is de start van de campagne tegen het door het riool spoelen van medicijnen.

"Ik weet natuurlijk niet precies hoeveel, maar het is wel zo dat er best veel medicijnen of medicijnresten door het toilet gespoeld worden", zegt apotheker Ernst-Jan Horst. Terwijl het toch echt beter is om ze bij ons in te leveren."

Horst zegt wekelijks een behoorlijke hoeveelheid medicijnen binnen te krijgen. "Wij verzamelen dat en brengen het elke week naar het gemeentelijk afvalpunt. Daar wordt het verbrand en dat is natuurlijk veel beter."

Wethouder Ursula Bekhuis hielp de apotheker met het plaatsen van een informatiebord bij het drinkrietje. "Het is heel belangrijk dat dit gebeurt. Er verdwijnt te veel in het riool en dat is slecht voor bijvoorbeeld beken, rivieren en grondwater", zegt ze