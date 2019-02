Heracles Almelo ziet Fledderus definitief naar Groningen vertrekken

Fledderus is niet onbekend met FC Groningen. De oud-voetballer speelde vier seizoenen voor de club uit het hoge noorden. Vorige week werd al duidelijk dat Fledderus en de club met elkaar in gesprek waren. Hij wordt in Groningen de opvolger van Ron Jans.

Lang moeten nadenken

De vertrekkende manager heeft het kantoorpersoneel op maandagochtend ingelicht over zijn keuze. "Ik heb hier lang over moeten nadenken", zegt Fledderus. "Ik zat hier prima op mijn plek, maar ik zie dit als een mooie nieuwe uitdaging." Officieel is Fledderus nog tot 1 april in dienst bij Heracles Almelo, maar hij zal zich niet meer bemoeien met het spelersbeleid.

Slechts een jaar

Fledderus is slechts een jaar technisch manager geweest in Almelo. Nadat hij in 2017 was gestopt met voetballen mocht hij meelopen aan de hand van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. Die vertrok een jaar later naar de KNVB waardoor Fledderus sneller dan verwacht werd doorgeschoven.

Heracles Almelo verwacht snel met nieuws naar buiten te komen over zijn opvolger.