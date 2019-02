UT: Investeer liever in betere treinverbinding met Randstad, dan in Nedersaksenlijn

De provincie is bezig met nieuw onderzoek naar de Nedersaksenlijn. Vanavond wordt er in het Drentse Ter Apel een discussieavond gehouden over de nieuwe spoorlijn.

Universiteitssteden

Als een van de argumenten voor de aanleg wordt de belangrijkheid van het verbinden van de twee universiteitssteden - Groningen en Enschede - genoemd. Maar Victor van der Chijs, bestuursvoorzitter van de UT, ziet liever betere verbindingen met universiteitssteden Munster en steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

"Zeker als je een trein naar de Randstad pakt, is de reistijd lang. Soms moet je ook overstappen. Wat ook leuk is om te bedenken, dat de treinen er tegenwoordig langer over doen dan tijdens de Tweede Wereldoorlog." De aanleg van de nieuwe spoorlijn - er moet in Drenthe nog een aantal kilometers nieuw spoor komen - kost vermoedelijk zo'n 250 miljoen euro. Van der Chijs denkt dat dat geld beter besteed kan worden.

Duitsland

Met Groningen is weinig binding over en weer; de samenwerkingspartners van de UT zitten in de Randstad én in Duitsland. "We werken veel samen met Duitse universiteitssteden, maar ook met Duitse bedrijven. We hebben hier een Max Planckinstituut, een Frauhoferinstituut op het terrein, allemaal mensen die heen en weer gaan naar Duitsland."

Maar ook een betere verbinding met Amsterdam is belangrijk, vanwege de samenwerking met de VU. In september wordt gestart met een nieuwe opleiding, waardoor er uiteindelijk honderden studenten tweewekelijks op en neer naar Amsterdam gaan.

Of de nieuwe spoorlijn er gaat komen is nog de vraag. Er is een petitie, waar inmiddels vierduizend handtekeningen op zijn gezet. De handtekening van Victor van der Chijs zal er niet bij komen te staan.