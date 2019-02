Boer na explosie in stal Markelo: "Ik ben er kapot van, het had heel anders af kunnen lopen"

Het lijkt een wonder dat vader Freek ongedeerd is gebleven. Hij stond vrijdagavond de mest te mixen, om het later te kunnen uitrijden op het land, toen er ineens een explosie ontstond met een metershoge steekvlam. Op een paar centimeter afstand wordt de stalvloer in delen weggeblazen en vallen de koeien in de put.

Als Freek over die avond begint, wordt het hem teveel. "Oh man ik krijg het zo moeilijk... het wil niet... Nee, ik wil het graag doen, maar ik kan niet."

De stal na de explosie (Foto: RTV Oost)

Zijn zoon Joan neemt het gesprek over. Hij zat binnen te eten toen hij de knal hoorde en haastte zich naar buiten, naar zijn vader. "Ik zag op de camera een enorme rookontwikkeling en een steekvlam op de plek waar mijn vader altijd staat als hij de mest staat te mixen. Gelukkig zag ik hem staan, maar je weet niet wat je overkomt."

Emissievrije stalvloer oorzaak

De stal is anderhalf jaar geleden gebouwd en heeft een zogeheten emissievrije vloer. Dat zijn betonnen platen die de onderliggende mestgang afdekken.

"Zo voorkom je dat de ammoniak uit de mest vrij komt, maar zoals de brandweer ook aangaf, ontstaat er ook methaangas. En blijkbaar is door het mixen of iets dergelijks een proces in gang gezet en explodeerde de boel."

Joan ter Weele is duidelijk, hij denkt dat de stalvloer de oorzaak is. Hij heeft van de stalbouwer en van de brandweer gehoord dat er wel vaker gasophopingen ontstaan, maar in deze mate was hen niet bekend. "Dit moet onderzocht worden, want de koeien en ikzelf staan dan als het ware op een bom."

Rust

De koeien die het overleefd hebben staan in de oude stal. De beesten eten weer en geven langzaamaan weer melk.

"Dat is een goed teken, dat de beesten hier nu staan. Maar ik denk dat ik nog wel één of twee beesten ga verliezen. De veearts, de stalbouwer, buren, de verzekering, iedereen is nu hier geweest en we gaan door. Moeten door, maar er komt ontzettend veel op je af. De brandweer heeft ontzettend hard gewerkt om de koeien te redden. Om één uur 's nachts takelden ze de laatste eruit, echt petje af."