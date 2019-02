'MRI-scan' UT helpt FootballEquals Foundation aan meer diversiteit in sport

Met de 'MRI-scan' kan een analyse worden gemaakt hoe spelers zich op het veld gedragen: zijn ze betrokken bij het spel, zoeken ze contact met andere spelers of houden ze zich juist afzijdig? Ook kan worden gekeken naar blessuregevoeligheid, uithoudingsvermogen en of er verschil is in explosieve snelheid tussen jongens en meisjes. De verkregen data wordt door de FootballEquals Foundation gebruikt om (sekse) diversiteit en gelijke kansen voor talenten te creëren.

FootballEquals Foundation

Voormalig hoofdtrainer van de FC Twente Vrouwen, Mary Kok-Willemsen, is initiatiefneemster van FootballEquals Foundation. De stichting biedt plek aan zo'n negentig talentvolle jongens en meiden en trainen samen. “We maken geen onderscheid tussen jongens en meiden. We kijken naar aanleg, leervermogen en bereidheid om samen te sporten. De uitdaging is om meer diversiteit naar de top te krijgen. Niet alleen voor de voetbalwereld, maar ook in het bedrijfsleven. Voetbal is ons middel, maar het creëren van gelijke kansen is ons doel.”

SciSports

Naast de Universiteit Twente en de Football Equals Foundation is ook SciSports betrokken bij de samenwerking. Oud UT-student Giels Brouwer is de bedenker van de ‘MRI-scan’ waarmee een voetbalwedstrijd in realtime wordt omgezet in driedimensionaal beeld. Om de data te verkrijgen is het voetbalveld op de campus van de Universiteit Twente uitgerust met twaalf camera’s die de jonge voetballers volgen.

Uniek project

Vanuit de verzamelde data wordt gekeken naar sociale interactie, pedagogische aspecten en veiligheid. Verschillende topclubs maken al gebruik van deze manier om spelers te volgens, vertelt Joost Kok van de Universiteit Twente. “Die clubs hebben een commercieel belang, maar de inzet om data te genereren voor onderzoek en ook voor sociale projecten, zoals de FootballEquals Foundation, is uniek."