Programma: Weinig sport in carnavalsweekend, degradatiestrijd Topvolleybal Zwolle begint

In het komende carnavalsweekend is er weinig te beleven op de sportvelden. Door de vele afgelastingen van de afgelopen weken is er nog wel een programma in het amateurvoetbal, maar veel wedstrijden worden er niet gespeeld. Hieronder een overzicht van wat er wel op de planning staat.

Betaald voetbal

In de eredivisie komt PEC Zwolle niet in actie door de verplaatsing van het duel tegen Ajax. Heracles Almelo krijgt zaterdag FC Utrecht op bezoek. Het is het duel tussen de nummers zes en zeven.

In de Keuken Kampioen Divisie is FC Twente hard op weg naar de titel. Vrijdag gaat het op bezoek bij Roda JC voor de elfde zege op rij. Go Ahead Eagles gaat tegen MVV Maastricht op zoek naar eerherstel.

HHC Hardenberg speelt in de 2e divisie het inhaalduel tegen Barendrecht. Het is de enige wedstrijd van het weekend in die klasse.

Amateurvoetbal

Ook in de hoofdklasse wordt er ingehaald. Vijf van de zes Overijsselse clubs komen in actie. De wedstrijd in de lagere regionen van de stand tussen SVZW en Berkum is onze livewedstrijd op Facebook en TV Oost. Koploper Staphorst krijgt ACV op bezoek, Genemuiden speelt bij WHC en DETO ontvangt AZSV.

In de 3e divisie zondag komt Quick'20 al op donderdagavond in actie. Het krijgt dan in de inhaalronde OSS'20 op bezoek in Oldenzaal.

Bij de lagere amateurs is er een inhaal- en bekerprogramma. In de Districtsbeker Oost hebben acht Overijsselse ploegen zich geplaatste voor de achtste finales. De eerste wedstrijd is vanavond, de overige zijn zaterdag en volgende week. In Noord zijn alle Overijsselse clubs uitgeschakeld.

Basketbal

De basketballers van Landstede gaan zaterdagavond op bezoek bij Aris Leeuwarden. De ploeg profiteert bij een zege van het feit dat koploper ZZ Leiden en nummer drie New Heroes tegen elkaar spelen en dus één van de twee punten gaat verliezen. De dames van Jolly Jumpers spelen in eigen huis tegen Loon Lions.

Volleybal

Voor de heren van Topvolleybal Zwolle gaan donderdag de play-offs tegen degradatie van start. In een poule met VoCASA en SSS moet het voorkomen dat het laatste wordt en daarmee degradeert naar de topdivisie. Donderdag is SSS de eerste tegenstander.

Bij de vrouwen is Set-Up'65 de enige Overijsselse ploeg die de eerste wedstrijd in de kampioensgroep wist te winnen. Eurosped werd verslagen en zaterdag is Regio Zwolle Volleybal de volgende tegenstander. Eurosped speelt zondag tegen FAST. De nummers één en twee van de kampioensgroep gaan in een finale strijden om de landstitel.

Waterpolo

De waterpoloheren en -dames van Het Ravijn komen zaterdagavond in actie. Beide teams gaan dan op bezoek bij ZPB.

Bekijk hier het volledige programma, de standen en de eerdere uitslagen.