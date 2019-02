Landgoed Hoenlo Olst-Wijhe en vogelwerkgroep Geesteren krijgen subsidie van Natuurfonds

Het geld dat de natuurprojecten ontvangen is afkomstig uit de nalatenschap van 'Barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij'. Dit fonds keert jaarlijks bedragen uit die worden aangewend voor de aanleg en het beheer van natuurelementen. De subsidies zijn verstrekt op kasteel Vorden, waar de in 2010 overleden barones als laatste gewoond heeft.

Een Rabattenbos is een bos met ophogingen waarop bomen staan die omgeven zijn door waterpartijen. Het bijzondere bos op landgoed Hoenlo krijgt de subsidie, omdat het herstel nodig heeft wegens stormschade en essentaksterfte.

Landgoed Hoenlo (Foto: RTV Oost) Landgoed Hoenlo op de Boskamp bij Olst-Wijhe

Beheerder Elleke Steenbergen heeft een goed onderbouwd herstel- en onderhoudsplan ingediend. Vandaar dat het SBLN Natuurfonds haar aanvraag dit jaar heeft gehonoreerd met een eenmalige bijdrage van zevenduizend euro.

De vogelwerkgroep in Geesteren krijgt de subsidie voor de aanleg van een weidevogelgebied. Ze willen een boerenweiland onderwater zetten en omheinen met bloemen en planten zodat weidevogels er een veilig onderkomen vinden. In het drassige gebied vinden de weidevogels rust en zijn ze veilig voor roofdieren zoals bijvoorbeeld de vos en marter.

Aanleg moerasgebied weidevogels in Geesteren (Foto: RTV Oost) Subsidie voor weidevogels in Geesteren

Bij beide natuurprojecten zijn ook vrijwilligers betrokken om het onderhoud en beheer voor de toekomst veilig te stellen. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie zegt Maaike Brasz, die het 'Barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij-fonds' beheert.

Geen Sinterklaas

"We hadden dit jaar 75.000 euro in kas, maar hebben slechts 21.000 euro uitgekeerd. De kwaliteit van de ingediende projecten was namelijk vaak onvoldoende. Bij veel aanvragen was de begroting niet op orde en lag er geen goed beheerplan aan ten grondslag. Dat is wel een vereiste, want we zijn niet Sinterklaas."

"Er wordt ook gekeken of aanvragers zelf op zoek zijn gegaan naar andere subsidie mogelijkheden, co-financiering of bereid zijn om eigen geld te investeren. Ook de betrokkenheid van vrijwilligers is van belang want die staan garant voor draagvlak, zodat de natuurprojecten ook in de toekomst onderhouden worden."

Op de site van SBNL Natuurfonds, staan de voorwaarden vermeld waaraan de subsidie aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor bijdrage.

Beleggingsresultaten

De 54.000 euro die dit jaar in kas blijft wordt gebruikt om het vermogen van het fonds in stand te houden. "We zijn afhankelijk van beleggingsresultaten, het afgelopen jaar vielen die tegen. Daarom wisselt het bedrag wat we jaarlijks kunnen uitkeren. Het geld dat we niet uitgeven wordt dit keer weer gebruikt om het vermogen van het “Barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij-fonds" in stand te houden.

Naast de twee Overijsselse projecten kreeg ook het "Schrieverspad" in Winterswijk een subsidiebijdrage. Langs dit pad staan verschillende soorten bomen waar schrijvers uit de Achterhoek en Twente een verhaal bij geschreven hebben. Een toeristische route, die toe is aan een grondige onderhoudsbeurt.