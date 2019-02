Boswachter: "Help dieren een handje, de natuur is van slag"

Vogels denken dat het voorjaar is, lieveheersbeestjes vliegen uit en dieren die in winterrust zijn, worden plotseling wakker. "Het is echt heel warm, waardoor de natuur een beetje van slag is", legt Ine Nijveld, boswachter in de Sallandse Heuvelrug, uit.

"Wat je bijvoorbeeld in vijvers ziet, is dat kikkers in de winter weggekropen zitten. Dan gaan ze in winterrust en wordt de ademhaling en hartslag lager. Bij deze temperaturen worden ze eerder wakker. Ze hebben dan weinig reserve en ze leven van insecten. Maar die insecten zijn er nog niet. Hetzelfde geldt voor egels."



Tuin niet harken

Nijveld hoopt dan ook voor de dieren dat het weer niet gaan omslaan. "Dat kan natuurlijk wel, want we hebben wel vaker in maart nog sneeuw gehad."



Desastreus is dit weer volgens Nijveld niet. "Maar het is niet wenselijk. Wat je het beste kunt doen, is de dieren met rust laten en je tuin niet netjes schoon harken zodat de dieren weer weg kunnen kruipen als het kouder wordt. Dan zal het zich wel weer herstellen."