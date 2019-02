Opletten geblazen: het tekenseizoen is eerder begonnen

Boswachter Kees Jan Westra op De Borkeld (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Mensen worden alleen maar blijer van het mooie weer deze dagen. Maar de natuur is hier en daar aardig van slag. Boswachter Kees Jan Westra waarschuwt bijvoorbeeld voor teken, die veel eerder dan normaal in de natuur voorkomen.

"Mensen moeten zich er niet van laten weerhouden om de natuur in te trekken, maar teken zijn al geconstateerd. Dat is normaal gesproken pas vanaf april. Bij thuiskomst dus wel even controleren op teken", zegt hij.

Fietsendrager

Op de parkeerplaats bij Staatsbosbeheer op De Borkeld staan al aardig wat auto's. Sommige daarvan ook met een fietsendrager. "Hier wordt een mens toch blij van", zegt een dame, die samen met haar man de natuur in fietst. "We zagen net een heel grote haas, ik dacht eerst een ree. Dat is toch heerlijk."

De boswachter stelt dat het allemaal wat eerder is in de natuur. "Dat hoeft geen nadeel te zijn. Het kan ook anders. Vorig jaar vroor het op 26 februari vijf graden. Nu hebben we dit. Het kan alle kanten op met het weer."