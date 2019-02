Overijssel wapent zich tegen criminelen: explosieve toename aantal WhatsApp-groepen

Het aantal WhatsApp-buurtgroepen in Overijssel is de afgelopen jaren explosief gestegen. De app-groepen hebben zich ontwikkeld tot een geducht wapen in de strijd tegen criminaliteit in wijken en buurten. De overkoepelende organisatie WhatsApp Buurt Preventie (WABP) lanceert nog dit voorjaar een speciale app, waarmee de deelnemers elkaar signalementen van verdachten kunnen sturen.

door Jan Colijn



Nadat de overkoepelende WABP medio 2015 werd opgericht, stonden bij een eerste inventarisatie eind dat jaar 923 leden geregistreerd. Volgens de laatste cijfers – die dateren van deze maand – is dit aantal opgelopen naar 9005.

Willen niet dat onze leden voor eigen rechter spelen Jan Niessen over buurt-app groepen



Net als in de rest van Nederland is er ook in Overijssel sprake van een forse toename van het aantal WhatsApp-groepen. Volgens WABP-woordvoerder Jan Niessen zijn burgers het beu om lijdzaam toe te zien hoe ongenode gasten hun buurten binnendringen. Reden waarom ze moderne middelen als WhatsApp gebruiken om toezicht te houden. "Vaak met succes, want regelmatig worden inbrekers op heterdaad betrapt." In een poging criminelen buiten de wijk te houden, worden ze met speciale borden gewaarschuwd over de buurtwacht.

In december 2015 telde Overijssel 92 van deze WhatsApp-groepen. Een jaar later waren dat er al 384, waarna dit aantal een jaar later doorgroeide naar 452. Deze maand steeg dit door naar 566. Overigens zijn niet alle WhatsApp-groepen aangesloten bij de WABP.

Volgens zegsman Niessen zijn er meerdere redenen waarom buurtwachten zich aansluiten bij de WABP. "We bieden onze leden diverse faciliteiten. Zo geven we beheerders van app-groepen adviezen over hoe ze bijvoorbeeld bepaalde zaken organisatorisch kunnen aanpakken. Maar ook hebben we een gedetailleerde overzichtskaart waar de diverse app-groepen zich bevinden. Mensen die nieuw in een wijk of buurt zijn en zich willen aansluiten, kunnen zich dan via onze site aanmelden.”

Uitschieters

Het aantal WhatsApp-groepen in Overijssel kent enkele gemeenten die eruit springen. Zo telt Zwartewaterland maar liefst 36 app-groepen en ook Olst-Wijhe (32) en Oldenzaal (65) vallen op. Een relatief groot aantal ten opzichte van Enschede (70) en Zwolle met slechts 26 aangesloten app-groepen.

Volgens zegsman Niessen zeggen deze cijfers overigens niets over de criminaliteit in bepaalde plaatsen. “Uitschieters naar boven zie je vooral als gemeenten heel enthousiast medewerking verlenen aan buurt-app groepen. Goede faciliteiten bieden bijvoorbeeld als het gaat om waarschuwingsborden en preventiestickers of helpen bij het organiseren van informatieavonden voor burgers.

Speciale app

Dit voorjaar nog komt de WABP met een speciaal ontwikkelde ‘signalements-app’: bedoeld voor verdachten, maar ook de auto's waarin ze rijden. “Met onder meer richtlijnen over wat je wel en niet kunt vermelden. Erg belangrijk met het oog op de verscherpte privacywetgeving. We willen dat de beheerders van de app-groepen juridisch goed bezig zijn, vandaar deze app.”



Volgens Niessen gebruiken de leden van de WABP de app uitsluitend om toezicht te houden in hun wijk en gaan ze niet fysiek op pad: “Het allerlaatste wat we willen - en waar we onze leden ook voor waarschuwen - is dat ze voor eigen rechter gaan spelen.”