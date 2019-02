Helaas! Pissebed blijkt geen wondermiddel tegen hooikoorts voor presentator Bastiaan Kleinjan

Hij dacht de oplossing gevonden te hebben tegen hooikoorts. RTV Oost-presentator Bastiaan Kleinjan at vorige week live op radio een levende pissebed om van zijn klachten af te komen. Maar een week later lijkt er weinig veranderd en zit hij met kleine, rode ogen op de redactie te niezen.

Bastiaan heeft al lang last van hooikoorts en slikte daar altijd medicijnen tegen. “Die hielpen altijd prima. Tot vorig jaar. Toen stak de hooikoorts ineens weer de kop op."

Een collega van hem bracht hem op een idee een pissebed te eten. En ook al ontbreekt wetenschappelijk bewijs, hij nam de proef op de som. "Vorig jaar had ik het ook gedaan en toen werkte het. En ook al is het een placebo-effect, dan werkt het alsnog."

Gras

Vanochtend moest hij de pijnlijke conclusie trekken dat het echt een broodje aap-verhaal lijkt. Alhoewel hij er zelf bij blijft dat de werking van de pissebed op een andere manier ongedaan is gemaakt. "Ik heb gevoetbald en het gras heeft ervoor gezorgd dat de hooikoorts terug is, denk ik. Dit weekend was ik namelijk ook op de club en had ik nog meer last van hooikoorts dan voorheen."

Het zit 'm dus in het gras, denkt de presentator, en niet in de pissebed. Nog zo'n beestje slikken, dan maar? Daar begint Bastiaan voorlopig niet aan: "Morgen toch maar even langs de huisarts voor nieuwe medicijnen."