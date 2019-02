Helft Overijsselaars positief of neutraal over vliegroutes Lelystad Airport

Helft Overijsselaars positief of neutraal over laagvliegroutes Lelystad Airport (Foto: RTV Oost)

De helft van de Overijsselaars die onder de vliegroutes naar Lelystad woont, is positief of neutraal over deze routes. Dat is één van de conclusies uit de opiniepeiling die RTV Oost samen met Omroep Gelderland en Omroep Flevoland liet doen. Hierin gaven meer dan 1200 inwoners hun mening over het vliegveld.

Door Oscar Siep en Nout Peper

Doordat vliegverkeer van en naar Lelystad Airport onder dat van Schiphol-verkeer moet blijven, moeten vliegtuigen lange tijd op 2700 tot 1200 meter hoogte vliegen.

Hoe actiegroepen over deze zogenaamde 'laagvliegroutes' naar Lelystad Airport denken, is duidelijk. Maar wat vindt de doorsnee Overijsselaar van de vliegroutes en de opening van Lelystad Airport?

In onderstaande diagrammen maken we onderscheid in respondenten die onder de vliegroute wonen en niet onder de vliegroute wonen. Selecteer linksboven welke groep je wil zien.

De uitbreiding van Lelystad Airport is sinds 2014 omstreden. Veel bezwaren hebben te maken met de gevreesde geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door de uitstoot van ultrafijnstof.

Toch zijn het nu vooral de klimaat-argumenten die het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer op scherp zetten; zelfs binnen de regeringscoalitie heerst verdeeldheid over het 'luchtvaartvraagstuk'.

Wat doet dit met het vertrouwen van de Overijsselaar in de politiek? Worden de juiste beslissingen genomen rondom het dossier Lelystad Airport?

In onderstaande diagram maken we onderscheid hoe de respondenten uit de verschillende provincies hebben geantwoord op deze vraag. Linksboven kun je kiezen uit de verschillende provincies of de totaalcijfers bekijken.

Meer weten? Houd vandaag de app of de site in de gaten en kijk vanmiddag om 15.30 uur naar onze live-uitzending, die we samen met Omroep Gelderland en Omroep Flevoland maken.