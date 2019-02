Praat mee: Wat fijn dat Lelystad Airport er komt!

Kan je niet stemmen? Klik hier.

De helft van de Overijsselaars die onder de vliegroutes naar Lelystad woont, is positief of neutraal over deze routes. Dat blijkt uit een opiniepeiling die RTV Oost samen met Omroep Gelderland en Omroep Flevoland liet doen. Ook hebben de omroepen gekeken naar hoeveel vertrouwen de Overijsselaars hebben in dat de politiek de juiste beslissingen neemt over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Maar wat betekenen de woorden 'positief', 'negatief', 'neutraal' en 'vertrouwen' voor jou in de praktijk? Daarover kan je vandaag meepraten.

Laat ons weten wat de komst van Lelystad Airport voor jou betekent!

