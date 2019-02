Gevangenisstraf geëist tegen oud-voetballer Eagles voor drugsdelicten

In een schuur in Voorst zat een drugslab (Foto: RTV Oost)

Tegen voormalig Go Ahead Eagles voetballer Jan D. is 14 maanden cel geëist voor betrokkenheid bij een drugslab en twee hennepkwekerijen in een schuur bij zijn boerderij in Voorst. Tegen zijn vrouw is voor dezelfde feiten een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Volgens het OM is het ongeloofwaardig dat het echtpaar niets van de drugsproducties afwist. "Ze werkten beide veel thuis en zagen alles wat er op het erf gebeurde. Ze hebben bewust een andere kant op gekeken en zich zo ingelaten met criminaliteit." Volgens hun advocaten kan het echtpaar weinig kwalijk genomen worden. "Drugslabs waren tot vorig jaar in dit deel van Nederland een nog relatief nieuw gegeven. Hoe konden ze daar dan scherp op zijn?"



Tip

Het drugslab werd begin vorig jaar ontdekt bij een boerderij aan de Gravenstraat in Voorst. Die plek werd al een tijdje met een camera geobserveerd door de politie na een anonieme tip. In de schuur werd ruim 270 liter grondstof gevonden om speed te maken. Ook stond er vijftien liter GHB, duizend liter zoutzuur en lag er bijna een kilo MDMA, de grondstof van xtc.



Volgens het OM is er in de korte tijd dat het lab heeft gedraaid zo'n 70.000 euro mee verdiend. De vloeibare afvalstoffen werden via slangen in de natuur gepompt.

Brabantse roots

De bewoners van de boerderij hadden de schuur ter beschikking gesteld aan een Deventenaar, met Brabantse roots. "We kenden hem van camping 't Haasje in Olst", zegt Jan D.



"Daar had hij ons chalet opgeknapt. Vervolgens hielp zijn vrouw ons op de boerderij met de verzorging van de paarden. Mijn vrouw was toen ernstig ziek en kon dat zelf niet. We vonden het zulke aardige mensen dat we hem de schuur hebben toevertrouwd. Voor opslag, dachten we."

Naïef

Dat het echtpaar zo goed van vertrouwen was, lijkt op z'n minst naïef. Want eind 2015 en begin 2017 werden er in de schuur al hennepkwekerijen aangetroffen. De eerste keer met 700 planten, de tweede keer met 100 planten. Ook lag er in de tweede kwekerij een pistool. Volgens het OM waren de kwekerijen identiek, met kweek- en droogruimtes.

"De eerste huurder kende ik via voetbalvereniging IJsselstreek in Deventer", zegt Jan D. "We hadden er samen in een team gespeeld. De tweede huurder kende ik van dezelfde club. Die heb ik toen wel een huurcontract laten tekenen, dat had ik de eerste keer niet gedaan. Stom natuurlijk", zegt Jan D.



Hij vermoedt dat de tweede hennepkwekerij in opdracht is gebouwd van de eerste huurder. "Eerst durfde ik dat niet hardop te zeggen, want ik werd bedreigd."

Wiethok

Tegen de Deventenaar die als tweede een hennepkwekerij heeft opgezet in de Voorster schuur, is vandaag 8 maanden gevangenisstraf geëist. Hij wordt inmiddels ook verdacht betrokken te zijn geweest bij een ander wiethok, begin vorig jaar. De man wil niet zeggen wie zijn opdrachtgevers zijn.

DNA

Morgen komen er twee andere Deventenaren en een man uit Twello voor de rechter. Zij worden ervan verdacht het drugslab in Voorst te hebben gerund.



Van de Deventenaren is dna gevonden op handschoenen, colablikjes en een schriftje die in het lab aanwezig waren. Tijdens de inval van de politie hadden ze zich verstopt in de mestkelder en de hooizolder. De Twellonaar reed volgens het OM af en aan met spullen, waaronder jerrycans met chemicaliën.