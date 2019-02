2,5 jaar cel voor prostitueren minderjarig meisje

Een 49-jarige Steenwijker moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het prostitueren en seksueel misbruiken van een minderjarig Zwols meisje. Ze was pas 15 jaar oud - en later 16 jaar - toen ze door de Steenwijker en meerdere mannen werd misbruikt.

Het Openbaar Ministerie had een fors hogere straf geëist tegen de man. Twee weken geleden hoorde de man vijf jaar cel tegen zich geëist worden.



Seks tegen betaling

De man werd juli vorig jaar opgepakt, nadat hij het meisje op een parkeerplaats in Drenthe had aangeboden voor seks tegen betaling. Een bezoeker van de parkeerplaats deed vervolgens anoniem een melding. De Steenwijker werd later op de avond aangehouden op zijn oprit. Het uitgebuite meisje zat nog bij hem in de auto met de broek half over de billen.

Dating-app

De man kende het meisje via een dating-app. Hoewel de man wist dat het meisje vijftien jaar oud was toen ze seks hadden gehad, bleef hij contact met haar zoeken. Meerdere malen hebben ze seks. Ze maken er foto's en filmpjes van.



Later komen er ook andere mannen in beeld om seks met haar te hebben, vaak ook triootjes. Volgens de Steenwijker was dat 'allemaal in overleg met haar' en 'was zij de initiator'.

Niet tegen haar zin

Het meisje zelf gaf twee weken geleden in de rechtszaal aan dat ze de man niets kwalijk neemt. Ook wilde ze niet dat de man zou worden veroordeeld.



Het OM heeft daar maling aan. "De wet schrijft voor dat prostitutie bij minderjarigen strafbaar is, om hen te beschermen. Ik snap niet hoe u over uw lippen kunt krijgen dat het háár initiatief was. Ú bent de volwassene. Lucy is een beschadigd meisje. Ze heeft in een gesloten inrichting gezeten. Dat wist u. En dan bent u zelf ook nog eens sociotherapeut bij een tbs-kliniek. Hoe haalt u het dan in uw hoofd om zoiets te doen!?", zei de officier van justitie twee weken geleden.





Ook struikelde de officier van justitie erover dat de Steenwijker heeft geprobeerd een seksafspraak te regelen met een oud-tbs-cliënt.