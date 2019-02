Carnaval in Langeveen is los, en hoe!

Ruim twee uur lang konden de bezoekers genieten van de ruim 2.200 deelnemers die zorgden voor een kleurrijk geheel.

Optocht Langeveen (Foto: c.v. De Turftrappers)

Grote wagens

Carnavalsvereniging de Kroegtijgers uit Geesteren kwam als winnaar uit de bus. Met een buitengewoon grote groep van ruim 300 personen, kleurrijke pakken en een prachtige wagen met als thema, 'Als oliesjeik boren wij ons rijk', wonnen ze de prijzenpot van € 1.111,11. De tweede, derde en vierde prijs in de categorie Grote Wagens gingen naar CV het Peleton (Vissers en vissen), CV Altied Skik (Nomaden) en CV de Venfluiters (Veur carnaval vleegt wij oons nest oet).

Optocht Langeveen (Foto: c.v. De Turftrappers)

Overige winnaars

De overige categorieën en de bijbehorende winnaars op een rij.

Kleine Wagens: 1 CV de Dwarskiekers (Afrika on Tour), 2 CV de Sjikkebökke (Flower Power, Reggea en Rock 'n Roll!), 3 CV Ketel (Geen gif is bestand tegen insecten uit carnavalsland!), 4 CV de Jökkers (Klaar voor de start met Mario kart), 5 CV de Hènige Slepvèènt (De HSV in Willy Wonka's Wereld), 6 Ossenhook (Spelen door de carnaval), 7 CV Los Loapend Wild (Los Loapend Wild in 't verre oosten)



Grote loopgroepen: 1 De Bergkiekers (We vieren carnaval tot op het bot), 2 CV de Peuveresch (Onze kleuren knallen er uit!), 3 HV Langeveen (Het circus trekt door het dorp), 4 De Laagvliegers (Luchtballon)

Kleine loopgroepen: 1 CV de Komkommers (Wij zijn aangekomen!), 2 CV Deug(t)niet (Op alle slakken zout leggen), 3 Dames van de vreetclub (De ZOETE inval viert LEKKER carnaval), 4 Brother en Sister (Bels-angels), 5 De dames van stand (Met 'n poedel he'j altied pries)



Een- en tweelingen: 1 De Zusjes (Onbeperkt bellen!), 2 De Buufjes (Klikoclowns), 3 Johan Diepenmaat (Tempo te hoog, een tandje erbij!)



Jeugd: 1 Loris en Rowin (Wie hebt kat in 't bakkie), 2 Chicken on Tour (Chicken on Tour), 3 Groep 8 Mariaschool (Groep 8 breit er een eind aan), 4 Big Party (Big Party), 5 Militairen in de dop (Bij deze militairen in de dop staat Fortnite voorop)

Optocht Langeveen (Foto: c.v. De Turftrappers)