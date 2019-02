Hanna van Hendrik: groots en in dialect op vliegbasis Twente

De nationaal en internationaal bekende film- en toneelactrice Johanna ter Steege is het brein en initiatiefneemster van Hanna van Hendrik. De Notterse speelt al jaren met het idee iets in en met haar eigen geboortegrond, de mensen, de Twentse taal en hun eigenheid te doen. Na jaren van voorbereiding en de zoektocht naar fondsen en financiering, gaat het deze zomer gebeuren.

Het verhaal

Johanna speelt zelf de rol van Hanna, een vrouw met een boerenbedrijf dat al generaties in de familie zit. Het publiek wordt meegenomen naar de jaren zeventig en in drie periodes wordt het tumultueuze leven en het gevecht van boerin Hanna verteld.



Ze vecht tegen de verkoop van de boerderij en ze neemt deel aan het protest tegen de ruilverkaveling van begin jaren zeventig, de felste boerenopstand in de Nederlandse geschiedenis. Ze trouwt met Hendrik (Huub Stapel) maar hun geluk duurt maar kort.

Het decor

De enorme Hangar 11, voormalige onderhoudswerkplaats van F16's op vliegbasis Twente, wordt omgetoverd in een boerenerf, met waslijnen en een motorcrossbaan en heuse koeien. De voorstelling wordt gemaakt met acht acteurs, dertig figuranten, de band Her Majesty -met Bertolf Lentink uit Zwolle-, een koor, tien ballerina’s, een motorclub en zeven koeien.

Johanna ter Steege

Begin jaren tachtig brak Johanna ter Steege door met haar bekroonde rol in de film ‘Spoorloos’, naar het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbé. De afgelopen jaren speelde ze in de spannende tv-serie Brussel, stond ze op het toneel in Terror en daarna in De Vader met Hans Croiset.



In het najaar is ze naast Herman Finkers te zien in een speelfilm van Johan Nijenhuis, 'De Beentjes van Sint Hildegard'.

En andere bekenden...

Deze zomer staat Huub Stapel naast haar op het toneel. Maar ook actrice en theatermaker Magda Nij Bijvank uit Enschede doet mee, evenals Jan Roerink - acteur en schrijver - die lange tijd verbonden is geweest aan het toneelgezelschap Boer’n Leu en bewaker was van het dialect in de RTV Oost televisieserie Van Jonge Leu en Oale Groond.

De productie

Schrijver van het stuk is de Friese Bouke Oldenhof. In de loop der jaren heeft hij al een groot aantal toneelteksten geschreven die vaak in het Fries werden opgevoerd. Co-producent is Raoul Boer van de Schouwburg Hengelo. Voor de voorstelling werd meer dan 600.000 euro gedoneerd door lokale, particuliere donateurs. 'Nog niet eerder was de betrokkenheid van een lokale gemeenschap zo groot', schrijft de producent.

Per voorstelling kunnen duizend mensen de voorstelling zien. In totaal zijn er veertig voorstellingen, inclusief de première en de try-outs.