Omwonenden mestverwerker Zenderen willen nieuw onderzoek naar draagvlak

Er moet nieuw onderzoek gedaan worden naar het draagvlak voor de komst van een mestverwerker in Zenderen. Dat zegt de dorpsraad. Voorzitter Jan Kruidenier begrijpt niets van uitspraken van de provincie: "Het dorp Zenderen zou staan te juichen voor de komst, maar dat is niet waar".

Morgen nemen Provinciale Staten een beslissing over de komst van de mestverwerker op het terrein van Twence bij Elhorst Vloedbelt, vlak buiten het dorp Zenderen. Twence wil met de bouw van de mestverwerker boeren die kampen met overvolle mestkelders ontlasten. Van de mest zou biogas gemaakt worden, als duurzame energiebron: een win-win-situatie. Maar niet volgens de dorpsraad Zenderen.



Verkeerde conclusies

"De gedeputeerde spreekt van draagvlak, maar ik vraag me echt af hoe dat onderzocht is," Jan Kruidenier denkt dat er verkeerde conclusies getrokken zijn uit keukentafelgesprekken vorig jaar in Zenderen. "Ik denk dat er heel veel mensen tegen zijn. Als je spreekt van draagvlak moet je dat ook wetenschappelijk laten onderzoeken."

Door de mestvergister zou jaarlijks 250.000 kuub mest verwerkt moeten worden. Omwonenden gaven al eerder aan dat ze bang zijn voor overlast, van vrachtwagens die af en aan rijden, stankoverlast en milieu- en gezondheidsrisico's. Die gezondheidsrisico's zouden er niet zijn, aldus een eerder GGD-onderzoek.

Juridische stappen

Of zo'n onderzoek naar draagvlak er komt, is afwachten. Morgen nemen Provinciale Staten een besluit. Tot nu toe was de coalitie positief gestemd over de plannen van Twence. Helemaal afgerond is het proces morgen nog niet, de dorpsraad heeft al laten weten bij groen licht zeker juridische stappen te nemen.

Een juridisch proces bij de Raad van State zou opnieuw vertraging betekenen voor de komst van de mestvergister. Varkensboeren balen daarvan, zij gaven al eerder aan zich tegengewerkt te voelen door het protest tegen de komst.