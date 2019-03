Siepeljonkers Ootmarsum: Het gevoel van euforie van vorig jaar was er één om nooit te vergeten

"Vooral de ontvangst in ons eigen stedke was zo gaaf. Wanneer ik er aan terugdenk, krijg ik weer kippenvel", aldus wagenbouwer Youri

Rekers.

Wagenbouwers Siepeljonkers Ootmarsum (Foto: Esther Rikken)

De clown

Carnavalsvereniging de Siepeljonkers vierde vorig jaar haar 22-jarig jubileum. En over het algemeen bouwt een vereniging met een jubileum een net iets grotere of spectaculairdere praalwagen dan normaal. Zo ook de Siepeljonkers vorig jaar. En met het thema 'Wie hangt al 22 joar de clown oet', wonnen ze dus glansrijk in Oldenzaal.

Gezelligheid

"Geen idee of we dat gaan evenaren dit jaar maar daar zijn we ook niet mee bezig. We gaan weer genieten, volop. Zondagochtend tegen een uur of half zeven naar Oldenzaal met de praalwagen en dan in de loop van de ochtend komt de geschminkte loopgroep ook in bussen die kant op. Een hele organisatie, maar een bijzonder evenement om deel van uit te mogen maken", aldus Rekers.

Een goeie planning

"Wij zijn al een tijdje in de relax-modus. We liggen mooi op schema, de pakken zijn uitgedeeld en we kunnen het atelier opruimen", aldus Tessa Arens van de kledingcommissie van de Siepeljonkers.

Mooie muziek

"Wij gaan nog even passende muziek zoeken, wat best lastig is met ons thema 'Alle beestjes in oons discobos, feest'n d'r pas echt op los!'. Muziek is belangrijk tijdens de optocht. We monteren ook in bestaande muziek, de loopgroep moet wel blijven swingen, dat is van groot belang", aldus Twan Engbers.

Komende zaterdag doen de Siepeljonkers mee in de optocht van Ootmarsum en zondag starten ze met nummer 98 in de Grote Twentse Carnavalsoptocht die in Oldenzaal wordt gehouden.

