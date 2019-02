Blog Prins Len: 'Het zit in de genen (zeggen ze) .....

"Mijn naam is Len Galgenbeld, ik ben 12 jaar oud en dit jaar de jeugdprins van carnavalsvereniging De Sükkewottels uit Haarle. Mijn adjudant is Stefan Bessembinder. Wij zitten in groep 8 van basisschool Op Weg in Haarle.

Het zit in de genen (zeggen ze)

Al zolang ik het me kan herinneren, vier ik carnaval. Mijn opa en oma van mijn vaders kant, Harm en Ans Galgenbeld, hielden ook heel erg van carnaval. Mijn opa was vroeger ook lid van een carnavalsvereniging, de Kötterboertjes uit Nijverdal. Mijn oma houdt nog steeds van feestjes en verkleden. Daar moet ik vaak om lachen. Het is dus niet heel raar dat ik er van houd om gek te doen.

Mijn vader als prins

Mijn vader, Demis Galgenbeld, was in 2011 hoogheid bij c.v. De Sukkewottels in Haarle. Toen was ik nog maar 4 jaar. Nu zit mijn vader bij de prinsengarde en gaan we sinds 2012 elk jaar mee op de wagen tijdens de carnavalsoptocht in Heeten. Dat is echt heel erg leuk. Confetti gooien, zwaaien, dansen en springen. En er is een barbeque op de wagen zelf dus we hebben onderweg ook lekker iets te eten.

Een droom die uitkomt

Mijn broer Joël was in 2016 jeugdprins. Dat was een erg leuke periode. Zelf droom ik er al héél lang van om jeugdprins te zijn. Omdat mijn broer het ook al is geweest, had ik niet verwacht het te worden. Maar gelukkig heeft mijn schoolmeester mij toch uitgekozen.

De gala-avond

Een paar weken geleden was de gala-avond en werd bekendgemaakt wie de grote prins of prinses zou worden. Toen werd ook bekendgemaakt dat ik de jeugdprins was. Het feest was in café de Droadnagel in Haarle. We 'moesten' in een aparte ruimte wachten tot er werd omgeroepen dat ik de jeugdprins was en toen mochten we opkomen.

De opkomst (Foto: c.v. de Sükkewottels)

Dat was natuurlijk met een polonaise. Na een paar rondjes door de zaal kreeg ik de steek op en de cape om. Ze hadden ook mooie onderscheidingen gemaakt met mijn naam en foto erop. Toen alle officiële dingen klaar waren, hebben we feest gevierd met elkaar. Het was een super gezellig avond en .... erg laat.

Jeugdprins Len (Foto: Sükkewottels Haarle)

Bord zetten

Zondagmiddag, de dag na de gala-avond, is de volwassen Raad van 11 en een paar volwassen dansmariekes bij ons geweest en werden er twee borden in de tuin gezet. Mijn ouders hadden ook nog vlaggetjes gehaald, dus de tuin is heel mooi versierd. Nu is het al bijna carnaval en dan gaat het echt beginnen. Zo veel zin in!!

Alaaf, Alaaf, Alaaf, Len Galgenbeld".

De versierde tuin (Foto: c.v. de Sükkewottels)