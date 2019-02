Blog Prins Balg: Even voorstellen, de Stadsprins van Sassendonk

"Het is een eer om dit jaar Sassendonk (Zwolle tijdens carnaval) voor te mogen gaan als Prins Balg I, Prins der Eileuvers en Stadsprins van Sassendonk. Samen met de adjudanten Bitter & Bal, en stadsjeugdprinses Celine en haar adjudanten Evi en Suus, staan wij te popelen om samen uitbundig het carnaval te vieren!

Het dagelijkse leven

Mijn burgerlijke naam is Christian Lensen, ik ben 38 jaar oud en, bekijk mijn vingers maar, geboren en getogen in het Zwolse. Ik ben getrouwd met Nina Lisa en de trotse vader van Nola (7 jaar), Bowe (4 jaar) en Juno (1 jaar). Gewoonlijk zetel ik in de wijk Assendorp en in het dagelijkse bestaan, mag ik de trotse eigenaar zijn van de Zwolse mosterdmakerij ‘De Wijndragers’.

Prins Balg I en adjudanten Bitter & Bal: Sassendonk voor groot en klein!

De komende periode word ik bijgestaan door, Adjudant Bitter. Geke de Kleine, 35 jaar, vriendin en peetante van onze kinderen. Adjudant Bitter is zo’n beetje geboren in café De Kleine en is tegenwoordig samen met haar vriend Michiel in het Assendorpse praktisch onze buren. Al jaren vieren wij gezamenlijk carnaval. Als naamgever van carnavalsclub 'Het 5e Wiel' is Adjudant Bitter niet weg te denken uit ons leven.

En Adjudant Bal, Julien Lensen is 35 jaar. Hij had het genoegen om samen met ons op te groeien in de AA-landen. Nu woont hij samen met zijn vrouw Patricia en zoontje Hugo (1 jaar) in Wijthmen.

De hoogheden van Sassendonk (Foto: c.v. de Eileuvers)

Waarom Prins Balg? Balg is Zwols voor Buik. Vele namen opperden wij, maar slechts bij één begonnen onze ogen te twinkelen en schuddebalgten wij van het lachen. Sinds onze puberteit hebben wij namelijk altijd minimaal drie getallen op onze weegschaal gezien. Ruim twintig jaar sleuren wij onze balg met ons mee. Onze leus luidt: 'Sassendonk voor groot en klein, zo hoort carnaval te zijn!'

Hoe leuk is het dat wij via blogs of vlogs verslag mogen doen van een aantal bijzondere momenten die wij zeker zullen gaan meemaken! Houd de site van RTV Oost goed in de gaten.

Met carnavaleske groet, Prins Balg, Alaaf!".

(www.prinsbalg.nl www.facebook.com/prinsbalg1/)