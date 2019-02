Er was eens... Vertel-eens-een-sprookje-dag

Gladjakkers Sprookjes in het Twents Sneeuwwitje (Foto: Video still)

Vandaag is het ‘Vertel-eens-een-sprookje-dag’. Wie is er als kind nou niet voorgelezen uit de boeken van de gebroeders Grimm of zat aan de buis gekluisterd bij de verfilmingen van de fantasieën van Hans Christian Andersen. Jaarlijks bezoeken ook miljoenen mensen het magische sprookjespark de Efteling. De van oorsprong volksverhalen worden nog altijd van generatie op generatie overgedragen, vandaag schenken we er een beetje extra aandacht aan.

Bekende formule

‘Er was eens...’, het bekende begin wordt gevolgd door een relatief kort, fictief verhaal dat eenvoudig na te vertellen is en eindigt met ‘…en ze leefden nog lang en gelukkig’. De formule van een sprookje is bekend, maar daarbinnen is het verhaal flexibel aan te passen. Zo zorgde de interpretatie en vertelwijze van juf Helma in De Luizenmoeder afgelopen zondag voor een hilarische scène.

Sprookjes in 't Twents

Dat sprookjes, of beter parodieën op sprookjes, goed aanslaan bij een breed publiek merkten ook de Oldenzaalse makers achter het YouTube-kanaal Gladjakkers. Na hun successen met de video’s ‘Vliegtuiginstructies in het Twents’ en ‘Paasverhaal in het Twents’, hadden ze begin deze maand weer een YouTube-knaller met ‘Sprookjes in ‘t Twents (Sneeuwwitje)’. De bewerking van het aloude sprookje heeft inmiddels al ruim 100.000 kijkers gehaald.



“We kozen, net als bij het Paasverhaal, voor een verhaal dat bij iedereen bekend is en dat kortten we in", vertelt Bram Agterbos, één van de bedenkers van de YouTube-hit. "Het is belangrijk dat iedereen het verhaal al kent, maar het succes zit hem vooral in het droge Twents waarop we het vertellen. Het is ook wel plat en het serieuze maken we lekker simpel met Twentse nuchterheid.”