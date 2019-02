De Bosdûvelkes: Gezelligheid en stralende gezichten bij de Vreemde Vogels uit De Lutte

"Elk jaar een beetje mooier bouwen maar vooral ook de gezelligheid hoog in het vaandel houden, dat is waarom wij meedoen aan verschillende optochten in Twente", aldus wagenbouwer Arjan Kristen.

Bosdûvelkes De Lutte (Foto: Esther Rikken)

Vreemde vogels

Het thema bij carnavalsvereniging de Bosdûvelkes uit De Lutte is dit jaar. 'Vreemde vogels vliegen uit'. Een thema dat het hele jaar door gebruikt wordt bij de vereniging uit De Lutte. Dus bij iedere gelegenheid, ieder feest en zelfs in het carnavalsmagazine, dat HAH bezorgd wordt, staan de Vreemde Vogels centraal.

Stress bij de dames

Vanaf de bouwvakvakantie wordt er in de loods van de Boawelshook gebouwd aan de praalwagen. De dames van de kledingcommissie hebben daar ook hun plek. "Wij zijn best wel gestresst. De outfit die we bedacht hebben, kost best veel tijd om te maken. Wij maken alle 185 pakken zelf en de lopers hoeven ze alleen nog maar op te halen. Gisteravond hebben zelfs de 'lasjongens' ons geholpen", aldus Linda Mensink.

Marathonlopers

We gaan het zien hoe de Lutternaren het ervan af gaan brengen in de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal. Overigens niet de enige optocht die ze lopen. Op zaterdag zijn de Bosdûvelkes al te bewonderen in hun eigen gemeente, in Losser. Op zondag dus in Oldenzaal en op maandag doen ze nog een rondje in hun eigen dorp.

