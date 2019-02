'Boer zoekt coach': in strijd tegen oprukkende criminaliteit op het platteland

De zogenoemde ervencoach moet de komende jaren een prominente rol gaan spelen in de strijd tegen de criminaliteit die steeds verder oprukt op het platteland. In Overijssel loopt sinds eind 2017 een experiment met de ervencoach. De ervaringen zijn dusdanig positief dat gedeputeerde Traag nu een permanent vervolg wil.

door Jan Colijn

Overijssel loopt landelijk gezien voorop en is de eerste provincie met een ervencoach. Provinciale Staten buigt zich vandaag over een voorstel van gedeputeerde Annemieke Traag om de komende jaren twee miljoen euro uit te trekken om deze ervencoach door heel Overijssel in te zetten.



Zeven ervencoaches

Overijssel telt nu nog een zevental ervencoaches in Tubbergen, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Losser, Salland, Vechtdal en de regio Almelo. De miljoenen zijn bedoeld als financiële ondersteuning voor gemeenten die ook een ervencoach willen inzetten.

De ervencoach is aangesteld om boeren de helpende hand te bieden bij de huidige ontwikkelingen in de buitengebieden. Daarbij gaat het om onder meer veranderende regelgeving, waaronder de fosfaatwet en de asbestsanering. Maar ook krijgen agrariërs volop te maken met diverse vormen van groene energie.

Boeren vaak niet bewust dat ze criminaliteit in hun stal halen Statenlid Moniek Kleinsman

Bovendien kunnen ervencoaches ook de situatie rond noodlijdende agrariërs in de gaten houden en ondersteunen indien nodig. Vorig jaar nog presenteerde Landbouwminister Schouten een aantal maatregelen om zelfmoord onder boeren terug te dringen.

Ondermijning

Het CDA wil nu dat die ervencoach ook een prominente rol zou moeten vervullen in de strijd tegen de criminaliteit op het platteland. Met name als het gaat om het veelbesproken probleem van de ondermijning: het fenomeen waarbij de boven- en onderwereld met elkaar verstrengeld raken. Zoals boeren die worden benaderd om voor veel geld hun stal te verhuren, waarna criminelen er een hennepplantage inrichten.



Het CDA wil dat de ervencoaches hier in de nabije toekomst extra toezicht op houden. “Daartoe moeten ze worden opgeleid”, aldus CDA-Statenlid Moniek Kleinsman. “Zo moeten ze weten op welke signalen ze moeten letten. Juist aan de keukentafel hoor je vaak meer. Want de verleiding is natuurlijk groot als je stal leeg staat en het water je aan de lippen staat. Vaak zijn boeren zich er bovendien niet eens van bewust dat ze daarmee de criminaliteit in hun stal halen. Ervencoaches kunnen daarvoor waarschuwen.”



Recordaantal dumpingen

In de motie, die het CDA vandaag samen met de VVD indient, wordt bovendien het probleem van het drugsafval benadrukt. Boeren en landeigenaren lopen het risico daar ongewild partij in te worden wanneer er chemisch afval op hun grond wordt achtergelaten.

De politie signaleerde al een verschuiving van de drugscriminaliteit. Bendes zouden 'drugsregio' Brabant steeds vaker verruilen voor andere delen van Nederland, waaronder Overijssel. Zo had Oost-Nederland vorig jaar te maken met een recordaantal dumpingen van drugsafval (55 incidenten).

Het CDA wijst op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid bij het opruimen ervan. De veiligheid en volksgezondheid is immers in het geding. “Nu nog is het zo dat kosten voor de opruimoperatie worden verhaald op de boer, als wettelijk eigenaar van de grond. In onze motie pleiten we voor een financiële regeling zodat de boer hier niet langer financieel voor opdraait”, aldus Moniek Kleinsman.