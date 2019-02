LTO: "Onderzoek naar risico's emissievrije vloeren in koeienstallen"

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) gaat onderzoek doen naar de veiligheidsrisico’s van emissievrije stalvloeren. Het onderzoek volgt op de explosie die vrijdagavond plaatsvond in een koeienstal in Markelo.

"De omvang van het ongeluk in Markelo is een incident", vertelt Trienke Elshof van LTO Nederland. "Maar er zijn meer gevallen bekend van ongelukken met emissievrije vloeren."

Na het incident in Markelo - en vooral de omvang daarvan - is voor LTO de maat vol. Er moet onderzoek komen naar de risico's van dit type vloeren. "Het is natuurlijk afschuwelijk als je dit meemaakt als boer. Zo veel koeien die in de put vallen en dan verdrinken, verschrikkelijk", vindt Elshof

Tikkende tijdbom

Zijn de emissievrije vloeren een tikkende tijdbom in de stallen van melkveehouders? Op die vraag moet LTO het antwoord vooralsnog schuldig blijven. Elshof: "We weten niet waarom het in Markelo mis ging. We moeten onderzoeken wat de oorzaak van deze explosie is geweest."

LTO kent voorbeelden waar iets soortgelijks is gebeurd als in Markelo. "Die situaties moeten we met elkaar vergelijken. Ligt wat er is gebeurd aan de emissievrije vloer en hoe had het voorkomen kunnen worden?", vraagt Elshof zichzelf af.



Het onderzoek wordt niet door LTO zelf uitgevoerd. Daarvoor gebruikt de organisatie de expertise van een externe partij. Specialisten met veel kennis van emissievrije vloeren moeten hun oordeel vellen.

Volgens Elshof is er eerder wel onderzoek gedaan naar de veiligheid van emissievrije stalvloeren. "Daarbij is vooral gekeken naar de draagkracht van de betonnen vloerdelen. Die zaken zijn wel onderzocht. Waarschijnlijk is er nooit bij stilgestaan dat zoiets als in Markelo kon gebeuren."

Ammoniakuitstoot

Boeren die een grotere stal bouwen of een nieuwe stal in een gebied waar niet méér ammoniak mag worden uitgestoten, zijn verplicht om een emissievrije vloer in de stal aan te leggen. Behalve het verminderen van de ammoniakuitstoot hebben deze vloeren een ander voordeel boven de gewone roostervloeren: het welzijn van de dieren is erbij gebaat.

Bij het gros van de boerenbedrijven lopen de koeien nu nog op 'gewone' roostervloeren. Dat komt onder meer omdat boeren die hun koeien buiten laten lopen pas een paar jaar verplicht zijn om bij nieuw- of verbouw emissievrije vloeren aan te leggen. Om verschillende reden zijn er na 2017 maar enkele nieuwe stallen bij gekomen.

Het inkomen van veel melkveehouders stond de afgelopen jaren onder druk. Bovendien kreeg de melkveehouderij te maken met nieuwe regels zoals fosfaatrechten en regels rondom het mestgebruik. Dat zette een rem op de investeringen in nieuwe stallen.

Wanneer LTO het onderzoek naar de risico's van emissievrije vloeren laat uitvoeren en wie dit gaat doen, is nog niet bekend.