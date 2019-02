Zien om te geloven: Almeloër lost Rubiks Kubus binnen minuut op met zijn voeten

Toen Veurink elf jaar oud was, loste hij zijn eerste kubus op. Maar daarna was hij er ook wel weer klaar mee. "Ik heb de kubus toen meteen weer weggelegd", zegt hij.



"Ik wist niet hoe ik hem uit mijn hoofd moest oplossen, dus de lol was er weer vanaf. Op mijn achttiende heb ik weer een nieuwe gekocht en die loste ik met een paar dagen op."



Blind oplossen

Sindsdien heeft de Almelose de kubus nooit meer langdurig weggelegd. "Ik was nog maar net begonnen met puzzelen en had het nog niet eens helemaal onder de knie, maar ik had alweer een nieuw doel: de Rubiks Kubus blind oplossen."



Zo gezegd zo gedaan en twee en een halve maand later had Veurink dat ook onder de knie. "Ik stak er behoorlijk veel tijd in en het was daarom des te meer frustrerend dat het twee en een halve maand niet lukte. Toen het uiteindelijk wel lukte, was ik echt zo blij. Daar is mijn interesse in de Rubiks Kubus echt begonnen."

Technische geneeskunde

De 20-jarige zit in het eerste jaar van zijn opleiding technische geneeskunde. Maar om de kubus op te lossen, hoef je niet perse goed te zijn in wiskunde. "Dat denken heel veel mensen, maar er zit niets van wiskunde in bij het oplossen van de puzzel."

Veurink oefent gemiddeld vijftien uur per week met zijn kubus. Er zijn volgens hem een paar factoren van belang om het goed en snel te kunnen. "Je moet inzicht hebben, dingen goed kunnen onthouden en weten wat er gebeurt met de kubus als je een bepaalde move doet. Verder moet je gewoon snel draaien."

Draaien met de voeten

"Op een gegeven moment zag ik een wedstrijd voorbij komen waar deelnemers de Rubiks Kubus moeten oplossen met hun voeten. Ik had toen nog twee maanden om op dat onderdeel te oefenen, maar die wedstrijd heb ik toen net niet gehaald. Ik was te langzaam, dat was echt balen. Ik ben blijven oefenen en toen ik de wedstrijd in Bremen tegenkwam heb ik het weer geprobeerd."

En dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij heeft het Nederlands record twee keer verbroken.