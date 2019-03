Herstelwerk aan oevers Zwartewater bij Zwolle biedt kansen voor wandel- en fietspaden

Het Zwartewater loopt vanaf de IJssel door Zwolle richting het Noorden. Voor de waterveiligheid is het nodig de rivieroevers te versterken en nieuwe damwanden te plaatsen aan de Zuidoever van het Zwartewater. Een ingrijpende klus waarbij de oevers flink op de schop gaan.

Aantrekkelijk

Op dit moment is de rivier in Zwolle nauwelijks te zien tussen de kantoren en andere bebouwing. Zo hier en daar lopen paadjes langs de oevers maar dat zijn geen doorgaande routes. Het waterschap wil samen met de gemeente Zwolle en andere partijen het herstelwerk aangrijpen om de stadsdijken aantrekkelijker te maken.

Er zijn bijvoorbeeld plannen voor een wandelroute langs de rivier vanaf het centrum van Zwolle richting Holtenbroek en Stadshagen. Maar formeel stopt het werk van het Waterschap zodra de damwanden klaar zijn. Door samenwerking met andere partijen hoopt het waterschap de stadsdijken niet alleen veiliger maar ook mooier te maken.

Bijzonder

Bestuurder Hans de Jong van waterschap Drents Overijsselse Delta is blij met de ideeën die tot nu toe zijn binnengekomen: "De rivier in de stad is eigenlijk heel bijzonder. Maar dit is niet het mooiste plekje om te recreëren, je kunt hier haast niet aan het water komen. Het biedt wel volop kansen en daar moeten we goed over nadenken samen".

Oever van het Zwartewater in Zwolle (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Fotograaf: RTV Oost Jolande Verheij Oever van het Zwartewater in Zwolle

De werkzaamheden starten in 2020. Het waterschap moet voor die tijd weten welke plannen er zijn voor recreatie: "Als alles toch op de schop gaat kunnen verbeteringen gelijk worden meegenomen, achteraf is dat misschien onmogelijk", zegt Hans de Jong.

Genieten

Waterveiligheid staat voor het waterschap altijd bovenaan, maar als het aan Hans de Jong ligt worden de oevers meer dan dat: "Ik hoop dat we voor elkaar krijgen dat we meer van het water kunnen genieten. De goede wil is er bij alle partijen om er wat fraais van te maken. Fraai, en veilig".