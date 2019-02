Burgemeester Welman van Oldenzaal bezoekt wagenbouwers: 'Respect voor wat ze doen!'

"Respect voor de dames en heren die al maanden aan het bouwen zijn aan de praalwagen waarmee ze komende zondag mee gaan doen in de Grote Twentse Carnavalsoptocht, die zondag in Oldenzaal wordt gehouden. Diep respect".

Burgemeester Welman van Oldenzaal bezoekt Twentse wagenbouwers (Foto: Esther Rikken)

Ik voel het in mijn buik

"Het is veel meer werk dan ik ooit had kunnen bedenken. Het is prachtig om te zien. De saamhorigheid, het wij-gevoel. Je moet het echt een keer met eigen ogen zien en dan bekruipt je een gevoel. Ik voel het in mijn buik. Carnaval is veel meer dan wat 'men' denkt, ik weet het zeker", aldus een troste burgemeester.

De makers van de optocht

Maar liefst twintig praalwagens staan er zondag aan de start van de Grote Twentse Carnavalsoptocht. "Zij zijn zo'n belangrijk onderdeel van de bonte stoet. De wagens aangevuld met de immense loopgroepen. En vanuit heel Twente, neem bijvoorbeeld Oranjewijk Tubbergen maar ook de Toet'nbloazers uit Borne zijn er weer bij. Ik heb er zin in", aldus Welman.

Burgemeester Welman van Oldenzaal bezoekt Twentse wagenbouwers (Foto: Esther Rikken)

Carnaval in het profiel

"Dat de nieuwe burgervader van Oldenzaal van carnaval moest houden, stond inderdaad in het profiel. En weet je? Het kost me helemaal geen moeite. Ik ga er helemaal in mee en wil het, zeker dit eerste jaar, allemaal zelf ondervinden. En tot nu toe bevalt het allemaal prima".

Mis het niet

Komende zondag zal burgemeester Welman de optocht vanuit het gemeentehuis aanschouwen, samen met een groot aantal genodigden. RTV Oost zendt de optocht live uit, vanaf 12.00 uur.

Burgemeester Welman van Oldenzaal bezoekt Twentse wagenbouwers (Foto: Esther Rikken)