Rechter legt stripper uit Den Ham na mishandeling contactverbod op

De rechtbank Almelo heeft een inwoner van Den Ham een contactverbod voor een jaar opgelegd. In een poging zijn ondergedoken vrouw op te sporen, had de Hammenaar zijn schoonvader zwaar toegetakeld. Daarbij had hij het gehoorapparaat dusdanig diep in het oor van het slachtoffer geslagen, dat die in het ziekenhuis moest worden verwijderd.

De man en zijn vrouw zijn beiden stripper van beroep en hadden een gezamenlijk bedrijf, maar leven al een tijdje op voet van oorlog met elkaar. Nadat de Hammenaar de vrouw in augustus 2018 had gemolesteerd, zit ze op een geheime locatie in een Blijf van mijn lijf huis. Samen met het zesjarig zoontje van het stel. Het knaapje is intussen overgeplaatst naar een andere school.



Veroordeeld

De Hammenaar werd voor deze mishandeling veroordeeld tot een celstraf van acht maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, en een contactverbod. Bovendien moet hij zich laten behandelen aan zijn verslaving.



Nadat de man tegen dit vonnis in hoger beroep was gegaan, ging het een week later mis. De Hammenaar werd opgepakt voor de zware mishandeling van zijn schoonvader. Die zou hij te lijf zijn gegaan in een poging het geheime adres van zijn voormalig geliefde te achterhalen.



Contactverbod geëist

Daarop stapte de vrouw naar de voorzieningenrechter. In een kort geding eiste ze een contactverbod: dit civiele contactverbod gaat verder dan het eerder opgelegde strafrechtelijke contactverbod.



800 pijnstillers per maand

De Almelose voorzieningenrechter keek daarbij vooral naar de achtergronden van de Hammenaar. De man slikt 800 pijnstillers per maand vanwege pijn aan zijn stuitje. Bovendien slikt hij anabolen. In combinatie met overmatig drankgebruik ontstaat daardoor een explosieve situatie.



Vuurwapens tegen motorclub

Ook werden bij huiszoeking in de woning twee vuurwapens ontdekt. De man verklaarde dat hij die in samenspraak met zijn vrouw had aangeschaft omdat beiden bedreigd zouden worden door leden van een motorclub. Volgens de rechter is er door die vuurwapens sprake van “een reële dreiging”.



De rechter heeft het gevraagde contactverbod opgelegd voor de duur van één jaar. Dat geldt voor zowel de vrouw als het zoontje van beiden. Gaat de Hammenaar in overtreding dan hangt hem een dwangsom van 250 euro boven het hoofd tot een maximum van 20.000 euro.

Met de hulpverlenende instanties is afgesproken dat, wanneer de vrouw mocht terugkeren naar haar man, het zoontje uit huis zal worden geplaatst.