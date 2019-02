Arbitragecommissie acht zichzelf niet bevoegd en wijst verzoek PEC Zwolle af

Het verhaal was in het begin vooral of de arbitragecommissie het juiste orgaan is om de beslissing van de KNVB terug te draaien. Dat omdat de commissie alleen over geschillen tussen leden van de KNVB gaat en niet over een geschil tussen club en bond. PEC gaf aan dat het ook kan worden gezien kan worden als geschil tussen PEC en Ajax.

Verkeerde adres

De KNVB gaf daarna aan dat PEC aan het verkeerde adres was bij de arbitragecommissie. De bond is nog nooit voor de commissie verschenen en daarbij gaf het ook aan dat als de commissie wel bevoegd is, dat het in de toekomst ook zaken als stadionverboden moet behandelen.

Rechter

Na een schorsing stelde de commissie de KNVB in het gelijk en daardoor is de rechter de enige overgebleven opttie voor de Zwolse club. Of PEC dat gaat doen, is nog niet bekend. De club gaat zich beraden of het naar de rechter stapt of dat het zich neerlegt bij de situatie. In eerste instantie was het dat laatste van plan, maar vanavond heeft het toch het gevoel gekregen dat het in haar recht staat. Woensdagochtend laat de club weten wat het gaat doen.

Lees hier het liveblog terug met een volledig verslag van de arbitragezaak.