'Hel van het Oosten' verdwijnt uit route Ronde van Overijssel, Vroomshoop keert terug

De wielrenners rijden dit jaar tijdens de Ronde van Overijssel niet meer door de 'Hel van het Oosten'. De klinkerweg tussen Westerhaar en Vriezenveen is geschrapt, omdat de toegevoegde waarde volgens de organisatie verdwenen is. Daarentegen keert Vroomshoop terug in de route.

Voorzitter Michiel Vincent van de Ronde van Overijssel: "Voorheen waren dit hele slechte wegen, als ware het Parijs-Roubaix, en waren ze van toegevoegde waarde voor onze wedstrijd. De laatste jaren zijn de slecht begaanbare klinkerwegen tussen Westerhaar en Vriezenveen er echter opnieuw ingelegd. Daarom hebben we besloten dit deel van het parcours niet meer in het routeschema op te nemen, want de toegevoegde waarde is nu weg."

Lus door Rijssen

Naast het verdwijnen van de Hel is de traditionele lus in Rijssen, direct na de start bij het Parkgebouw, ook geschrapt. De wielrenners rijden bovendien de eerste zes kilometer geneutraliseerd. Deze wijzigingen zijn nodig om niet boven het maximale aantal van 200 wedstrijdkilometers te komen. De wedstrijd zal door deze wijzigingen bij het uitrijden van Enter pas beginnen.

Geen Westerhaar

Doordat de weg tussen Westerhaar en Vriezenveen is geschrapt, is eerstgenoemde plaats verdwenen uit de route. Wel gaat de karavaan door Vroomshoop en de Weitemanslanden. Na de Weitemanslanden gaat het peloton via Aadorp, langs het kanaal naar Vriezenveen. Bij de brug in Vriezenveen gaat het dan rechtsaf het Westeinde op, om via de Nieuwe Daarlerveenseweg Vriezenveen te verlaten en koers te zetten richting Daarlerveen.

Na Daarlerveen gaan de renners naar Vroomshoop, dat voor het eerst in jaren weer op de route ligt. De renners gaan vervolgens via Daarle de oorspronkelijke route weer op.