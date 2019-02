Praat mee: Alle gemeenten moeten startersleningen gaan aanbieden

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Als starter op de woningmarkt is het vinden van een woning is al lastig. En dan moet je de financiering ook nog eens rond zien te krijgen. Oldenzaal wil daarbij een steun in de rug gaan bieden, door middel van een starterslening.



Oldenzaal is overigens niet de eerste - in dertien Overijsselse gemeenten worden al startersleningen aangeboden. Deze lening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen.



Veel gemeenten met een beperkt aanbod aan koopwoningen voor starters, zoals ook in Oldenzaal het geval is, hebben de starterslening ingevoerd om de kansen van jongeren en starters op de koopwoningmarkt te vergroten. Ondanks de sterk stijgende huizenprijzen.



Maar is het wel handig om mensen nog extra geld te lenen - bovenop een zware hypotheek? Of moeten gemeenten die starters inderdaad juist op weg helpen?

