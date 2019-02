Reacties na tv-uitzending Lelystad Airport: 'Het is chaos'

In het onderzoek zegt 39 procent van de Overijsselaars geen of nauwelijks vertrouwen te hebben dat de politiek de juiste beslissing neemt over de uitbreiding van Lelystad Airport.

"Dat vind ik zorgelijk, maar ik kan het volledig begrijpen. Ook ik als politicus heb dat vertrouwen op dit moment niet" zegt Rutten na de live TV-uitzending van Omroep Gelderland, Omroep Flevoland en RTV Oost over het opinieonderzoek over Lelystad Airport. "Er zijn te veel fouten gemaakt en die fouten blijven maar komen."

In Overijssel is onrust ontstaan, nadat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorgestelde aanvliegroute verplaatst heeft. Hierdoor zouden gemeenten als Kampen en Zwolle ineens veel meer overlast ervaren en de Gelderse gemeenten Hattem, Elburg, Heerde en Oldebroek minder.

Rechter

Rutten is niet de enige provinciaalse politicus met kritiek op Den Haag. GroenLinks Statenlid Robert Jansen wil dat het provinciebestuur naar de rechter gaat. "Dit kan helemaal niet zo. Als de minister de inwoners van Overijssel niet tegemoet wil komen in de overlast die ze door de vliegtuigen zullen ervaren, dan zal de rechter een uitspraak moeten doen."

Regeringspartij

Van de regeringspartijen is slechts één politicus naar het debat gekomen. ChristenUnie kamerlid Eppo Bruins lanceerde onlangs het plan om de aanvliegroutes naar Lelystad Airport na 2023 via het IJsselmeer te laten lopen. "Ik weet niet waarom andere partijen er niet zijn. Ik vind het belangrijk om als regeringspartij te laten weten dat andere mensen gehoord zijn. De mensen staan wat ons betreft voorop".

Het plan van Bruins voor de 'IJselmeerroute' kreeg in het debat de nodige kritiek. Zo zei gepensioneerd KLM-gezagvoerder Ruud Holswilder dat de meeste vakantievluchten vanuit Lelystad richting het zuiden gaan. "Via het IJsselmeer uitvliegen of aanvliegen zorgt dat je een enorm stuk verder vliegt. Dat vergt dus veel meer kerosine en uitstoot. Dus leuk bedacht maar praktisch niet uitvoerbaar."

Na afloop reageerde Bruins meteen: "Dat je een beetje meer kerosine gebruikt of een kwartiertje langer in het vliegtuig zit, dat boeit me niet zo. Het gaat me om de omwonenden. Niet om de groei van de luchtvaart."

De Partij voor de Dieren noemt het plan van Bruins 'achterban politiek'. "Ze laten zich voor het karretje spannen van het CDA en VVD met een onmogelijke tussenoplossing met aanvliegroutes over het IJsselmeer" merkte Tweede Kamerlid Lammert van Raan op. "Alsof daar geen natuur en vogels leven."