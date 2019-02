PEC Zwolle ziet af van gang naar rechter, duel met Ajax blijft op 13 maart staan

"Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid. PEC Zwolle accepteert dan ook, onder protest, het nieuwe aanvangstijdstip van de wedstrijd op woensdag 13 maart om 18.30 uur", aldus de club in een statement.

Het duel zou eigenlijk komende zaterdag gespeeld worden, maar op verzoek van Ajax besloot de KNVB het duel uit te stellen. De Amsterdammers kunnen zich zo beter voorbereiden op de returnwedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid, komende dinsdag.



PEC Zwolle is fel tegen de nieuwe speeldatum, omdat het nu als enige club uit het rechterrijtje drie duels in acht dagen moet spelen, terwijl PEC nog volop strijdt tegen degradatie. Bovendien had de KNVB eerder aangegeven dat de wedstrijd alleen verplaatst zou worden als Ajax in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid minimaal zou gelijkspelen. Ajax verloor dat duel.



Gisteravond heeft PEC Zwolle geprobeerd bij de arbitragecommissie van de KNVB de wedstrijd terug te krijgen op de oorspronkelijke datum. Die commissie gaat echter niet over geschillen tussen clubs en de KNVB en heeft de zaak daarom niet behandeld. Een gang naar de rechter was de laatste optie voor PEC Zwolle, maar daar ziet de club nu dus van af.