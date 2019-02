Vijftig extra toezeggingen van sponsors die FC Twente willen redden

FC Twente heeft vanavond zo'n vijftig toezeggingen gekregen van sponsors die willen investeren in de club. Dat gebeurde tijdens een avond van de TOS, de Twentse Ondernemers Sociëteit. De minimale inleg bedroeg tienduizend euro. "We hebben dus zeker vijf ton binnen", aldus TOS-voorzitter Coen Brinkman. Doel is een bedrag van zeven ton. Dat zou het totaal dat sponsors in de club steken brengen op veertien miljoen euro, genoeg voor FC Twente om ook een tweede jaar Keuken Kampioen Divisie financieel te kunnen overleven.

Voor vanavond stond het sponsorbedrag op 12,6 miljoen euro, bijeengebracht door veertig sponsors. Om de veertien miljoen euro te halen zou dus eigenlijk nog een bedrag van 1,4 miljoen nodig zijn. Het vanavond ingezamelde bedrag van vijf ton wordt door Reggeborgh verdubbeld tot één miljoen euro. Door de verdubbeling van de investeringsmaatschappij van wijlen Dik Wessels is de benodigde veertien miljoen euro bijna binnen.

Verdubbelaar familie Wessels

"De familie Wessels zet inderdaad de 'verdubbelaar' in, zoals we dat noemen", legt Brinkman uit. "Dat geldt alleen voor deze week heb ik begrepen." De TOS heeft dus nog een paar dagen om ook de resterende twee ton bij elkaar te brengen. Brinkman heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Volgens de TOS-voorzitter was de sfeer goed vanavond. "Het gaat goed sportief goed met de club, maar de mensen die hier aanwezig waren, krijgen natuurlijk wel een verhaal te horen over een club met flinke schulden. Dan wordt het wel even stil."

Lang duurde dat volgens Brinkman niet omdat er ook een plan is om FC Twente weer op de rails te krijgen. "We laten mensen een stip op de horizon zien."

Brinkman wil daar verder niks over zeggen, omdat het alles te maken heeft met het schuldsaneringsplan waar de club aan werkt.

Schuldsaneringsplan

Zo'n honderd mensen waren vanavond uitgenodigd om naar de Grolsch Veste te komen. Hoeveel zij precies bij elkaar gebracht hebben, is nog even afwachten. Omdat de minimale inleg tienduizend euro bedroeg, gaat het in ieder geval om een bedrag van vijf ton.

Op het moment dat het schuldsaneringsplan door alle betrokken partijen is goedgekeurd, gaat het geld dat de sponsors hebben ingezameld naar FC Twente, stelt Brinkman.

FC Twente verkocht vandaag de 20.000-ste seizoenskaart. Coen Brinkman (voorzitter TOS)

"Dit zijn mensen die het kunnen lijden. FC Twente heeft wel de intentie om het terug te betalen, maar dat zal niet direct gebeuren. We hebben ook tegen mensen gezegd dat ze niet mee moeten doen als ze hun geld snel terug willen zien."

Heel bijzonder

Brinkman vindt het heel bijzonder om te zien hoeveel animo er is om FC Twente te helpen. "Ik kom in veel stadions en mensen van andere clubs begrijpen niet wat hier gebeurt." FC Twente verkocht vandaag ook de 20.000-ste seizoenskaart. "Dat is ongekend voor de eerste divisie", aldus een trotse Brinkman.

Wat krijgen mensen die investeren daar nou voor terug? "Een enorm goed gevoel", lacht Brinkman. "Mensen worden ambassadeur van de FC Twente. Hun naam wordt vereeuwigd in het stadion en sponsors krijgen aandelen in de club."

Met het geld kan FC Twente dus ook een tweede jaar in de Keuken Kampioen Divisie financieel overleven. Dat klinkt als een vreemd uitgangspunt als je bedenkt dat de club momenteel bovenaan staat in de competitie met maar liefst elf punten voorsprong op de nummer twee.

Er was vanavond ook iemand uit Tiel. Coen Brinkman (voorzitter TOS)

Toch wil Brinkman het nog niet hebben over het kampioenschap. "Ik hoorde Wout Brama van de week ook nog zeggen dat er nog twaalf wedstrijden te gaan zijn, 36 punten. We zijn er nog niet." Maar de goede klassering is niet slecht voor het vertrouwen in de club. Dat staat vast.

Ook mensen die niet in Twente wonen, willen in de club investeren. "Er was vanavond ook iemand uit Tiel. Die kwam oorspronkelijk uit Wierden." Dat geldt trouwens voor alle investeerders buiten Twente. Ze hebben allemaal Twentse roots.