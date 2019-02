Wolf sloeg vorige maand drie keer toe in Overijssel: zes schapen dood

In Overijssel zijn in januari drie aanvallen van wolven geregistreerd. Bij die aanvallen zijn zes schapen doodgebeten. Dat heeft faunabeheerder Bij12 bekend gemaakt.

In Beerzerveld werden op 5 januari 4 schapen doodgebeten, op de zelfde dag was ook een schaap in Dalmsholte slachtoffer van het roofdier. Op 6 januari greep een wolf een schaap in het buitengebied van Heino.

Nieuw mannetje?

Of de wolf die in januari toesloeg het nieuwe mannetje is dat nu op de Veluwe loopt, is niet bekend.



Een schaap dat op 1 februari werd doodgebeten in de omgeving van Slagharen, is géén slachtoffer van een wolf geworden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het dier gegrepen werd door een hond.



Drie nieuwe meldingen

Overigens heeft Bij12 op dit moment drie nieuwe meldingen van mogelijke wolvenbeten in onderzoek. Vorige week werden in Heeten, Lemelerveld en Daarle in totaal elf schapen doodgebeten. Onderzoek moet uitwijzen of dat daadwerkelijk een wolf is geweest.